Створили серйозну логістичну проблему: Сили оборони "рознесли" нафтобазу росіян в Калузькій області

В ССО наголосили, що ця нафтобаза входить в АТ "Калуганефтепродукт" та є логістичним центром, який забезпечує підрозділи Збройних сил РФ, які беруть безпосередню участь у війні проти України.

Related video

Сили оборони України завдали ударів по нафтобазі російських окупантів в Калузькій області. Через влучання виникла пожежа. Про це повідомили Сили спеціальних операцій.

У ніч на 18 січня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України завдали успішного удару по базі компанії "Роснефть", яка розташовується у населеному пункті Людиново Калузької області Росії.

Ця нафтобаза входить в АТ "Калуганефтепродукт" та є логістичним центром, який забезпечує підрозділи Збройних сил РФ, які беруть безпосередню участь у війні проти України.

"Внаслідок атаки на території бази виникла пожежа. Детальніша інформація щодо результатів бойової роботи уточнюється. Ураження подібних об'єктів створює серйозні логістичні проблеми для армії російського агресора", — повідомили в ССО.

Інших подробиць операції в Силах спецоперацій поки не повідомили.

Нагадаємо, що ССО ЗСУ ліквідували групу окупантів, які напередодні розстріляли полонених бійців ТРО. Оператори ССО під час спецоперації знищили частину розстрільної групи, а вцілілих змусили здатися в полон.

Також повідомлялося, що 18 січня, по нафтобазі в Тульській області вдарили дрони ГУР Міністерства оборони України. Відомо про щонайменше десять влучних "прильотів" безпілотників.