10 влучних "прильотів": дрони ГУР атакували нафтобазу в Тульській області, — джерела Фокусу

Губернатор Тульської області повідомляв про нібито загоряння ємності пально-мастильних матерілів на одному з підприємств регіону.

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У ніч на суботу, 18 січня, по нафтобазі в Тульській області вдарили дрони Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Відомо про щонайменше десять влучних "прильотів" безпілотників. Про це повідомили джерела Фокусу у спецслужбах.

"Ураження ворожого обʼєкту відбулося завдяки роботі операторів Головного управління розвідки та дронами українського виробництва", — інформують джерела.

Губернатор Тульської області Олексій Дюмін заявив про загоряння ємності ПММ на одному з підприємств регіону. За його словами, на місці працюють пожежні розрахунки

Однак попри те, що російські ЗМІ повідомляють про нібито успішну роботу протиповітряної оборони, на нафтобазі розпочалася масштабна пожежа.

Очевидці публікують кадри влучання безпілотників по ворожому об’єкту, який забезпечує діяльність російської окупаційної армії.

Нагадаємо, в ніч на 16 січня Сили оборони України атакували нафтобазу "Ліскінська" у Воронезькій області Російської Федерації. У Генштабі ЗСУ заявили, що на нафтобазі зберігалося пальне, яке використовувалося для забезпечення потреб окупаційної армії РФ.

8 січня українські дрони вразили цистерни з авіаційним пальним поруч з авіабазою в Енгельсі.