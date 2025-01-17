ССО ЗСУ ліквідували групу окупантів, які напередодні розстріляли полонених бійців ТРО (відео)

Полоненими росіянами виявилися морські піхотинці зі 40-ї арктичної бригади ЗС РФ. На допиті вони зізналися, що взяли в полон двох військових Сил Тероборони та доповіли про це командиру своєї роти.

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На одній з ділянок фронту російські окупанти знову розстріляли двох полонених українських захисників. Їхній злочин не залишився непокараним, бійці ССО їх вистежили і ліквідували, а вцілілих захопили в полон. Про це повідомили у пресслужбі Сил спеціальних операцій.

Воєнний злочин російських вояків зафіксували завдяки дронам. Один з підрозділів Сил спеціальних операцій ретельно планував операцію зі знищення цієї ворожої групи та повернення тіл українських військових.

Оператори ССО під час спецоперації знищили частину розстрільної групи, а вцілілих змусили здатися в полон.

Полоненими росіянами виявилися морські піхотинці зі 40-ї арктичної бригади ЗС РФ. На допиті вони зізналися, що взяли в полон двох військових Сил Тероборони та доповіли про це командиру своєї роти.

Їхній ротний по рації віддав наказ росіянам стратити українських військових. Бійці ТРО почули це та намагалися втекти, але по них одразу відкрили вогонь російські військові з позивними "Ярий", "Лебідь", "Бум" та "Білий".

"Трьох останніх оператори ССО знищили під час спеціальних дій, а от "Ярого" разом з іще двома іншими вдалося взяти в полон. Вони вже дають свідчення. Всі полонені виявилися контрактниками, які служать в армії РФ лише півтора місяця", — повідомили в ССО.

Нагадаємо, що раніше бійці 12-ої бригади спеціального призначення "Азовʼ взяли у полон військового ЗС РФ, який виявився ескімосом. Він прийшов звільняти українців від фашистів.

Також повідомлялося, що бійці 12-ї бригади спеціального призначення Національної гвардії "Азов" взяли у полон одразу 23 російських окупантів.