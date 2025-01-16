"Знайдені у підвалах": спецпризначенці "Азову" взяли у полон понад два десятки росіян (відео)

Бійців ЗС РФ взяли у полон на Торецькому напрямку. На відео вони просять російську владу обміняти їх на полонених нацгвардійців "Азову".

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Бійці 12-ї бригади спеціального призначення Національної гвардії "Азов" взяли у полон одразу 23 російських окупантів. Відповідне відео з полоненими пресслужба "Азову" оприлюднила у своєму Телеграмі.

"23 росіянина: чергова партія полонених окупантів. Здалися добровільно, знайдені у підвалах, взяті під час штурмів. Цим солдатам ЗС РФ пощастило вижити", — йдеться у підписі до відео.

В пресслужбі уточнили, що всі вони були взяті в полон бійцями 12-ої бригади "Азов" під час бойових дій на Торецькому напрямку.

"Полонені перебувають в задовільному стані та адекватних умовах утримання. Російські військові будуть передані відповідним службам", — наголосили в "Азові".

Там також висловили сподівання, що вже найближчим часом цих російських полонених обміняють на українських захисників.

Нагадаємо, 15 січня Україна провела перший обмін полоненими у 2025 році, коли додому повернулися 25 людей.

14 січня полонений КНДР зізнався, що йому наказували робити з військовослужбовцями ЗСУ.