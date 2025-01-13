Бійці Нацгвардії протестували новий бойовий модуль для наземних платформ (відео)

Нова турель оснащена 12,7-мм кулеметом і приладом нічного бачення. А для управління комплексом використані елементи нейромережі.

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Українська компанія "Дрон.ЗП" представила інноваційну турель, розроблену спеціально для нейтралізації ворожих безпілотників, включно з FPV-дронамі. А бійці 15-ї бригади Нацгвардії України взяли участь у її тестуванні, опублікувавши відповідне відео.

"Неможливо переоцінити важливість наземних роботизованих комплексів на цій війні. Вони можуть евакуювати поранених, підвозити припаси під час запеклих боїв. І, звісно, такі роботи знищують ворога — дистанційним мінуванням шляхів або підривом ворожих укріплень", — ідеться в коментарі під відео.

Зазначається, що бойовий модуль оснащений 12,7-мм кулеметом для ураження цілей на великих дистанціях і приладом нічного бачення, що робить зброю ефективною в будь-який час доби.

Крім того, турель оснащена нейронною мережею, яка допомагає забезпечувати точне напівавтономне управління. Так оператори керують системою за допомогою джойстика і монітора, а інтуїтивно зрозумілий інтерфейс знижує поріг навчання, даючи змогу швидко адаптувати турель до бойових умов.

Турель, хоч і стаціонарна, може бути встановлена на причепі, що дає змогу перевозити її до потрібних позицій. Також компанія "Дрон.ЗП" уже працює над створенням мобільних наземних платформ, які зможуть нести такі турелі та виконувати завдання з евакуації поранених або транспортування спорядження.

Коментуючи інновацію, західні експерти наголосили, що в поєднанні з іншими безпілотними системами української розробки цей модуль здатний стати найважливішим компонентом протидії складним повітряним загрозам.

"Ці рішення демонструють здатність України до інновацій у воєнний час, використовуючи мережу державних і приватних партнерств для задоволення вимог сучасного конфлікту", — підсумували фахівці.

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