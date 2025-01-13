Бойцы Нацгвардии протестировали новый боевой модуль для наземных платформ (видео)

Новая турель оснащена 12,7-мм пулеметом и прибором ночного видения. А для управления комплексом использованы элементы нейросети.

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Украинская компания "Дрон.ЗП" представила инновационную турель, разработанную специально для нейтрализации вражеских беспилотников, включая FPV-дроны. А бойцы 15-й бригады Нацгвардии Украины приняли участие в ее тестировании, опубликовав соответствующее видео.

"Невозможно переоценить важность наземных роботизированных комплексов на этой войне. Они могут эвакуировать раненых, подвозить припасы во время ожесточенных боев. И, конечно, такие роботы уничтожают врага — дистанционным минированием путей или подрывом вражеских укреплений", — говорится в комментарии под видео.

Отмечается, что боевой модуль оснащен 12,7-мм пулеметом для поражения целей на больших дистанциях и прибором ночного видения, что делает оружие эффективным в любое время суток.

Кроме того, турель оснащена нейронной сетью, которая помогает обеспечивать точное полуавтономное управление. Так операторы управляют системой с помощью джойстика и монитора, а интуитивно понятный интерфейс снижает порог обучения, позволяя быстро адаптировать турель к боевым условиям.

Турель, хоть и стационарна, может быть установлена на прицепе, что позволяет перевозить ее к нужным позициям. Также компания "Дрон.ЗП" уже работает над созданием мобильных наземных платформ, которые смогут нести такие турели и выполнять задачи по эвакуации раненых или транспортировке снаряжения.

Комментируя инновацию западные эксперты подчеркнули, что в сочетании с другими беспилотными системами украинской разработки данный модуль способен стать важнейшим компонентом противодействия сложным воздушным угрозам.

"Эти решения демонстрируют способность Украины к инновациям в военное время, используя сеть государственных и частных партнерств для удовлетворения требований современного конфликта", — подытожили специалисты.

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Напомним, Минобороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в войсках роботизированную наземную платформу "Равлик", способную работать в сложных погодных условиях. Комплекс легко преодолевает бездорожье, трясину, песчаные насыпи, неширокие канавы и невысокие вертикальные препятствия.