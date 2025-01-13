В Украине тестируют наземный беспилотник Protector UGV: что о нем известно (видео)

Роботизированный комплекс способен выполнять широкий спектр задач благодаря модульной конструкции. Перспективным считается интеграция отечественного боевого модуля "Амулет" с ракетами Стугна-П/Скиф.

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Украинская беспилотная наземная платформа Protector UGV, впервые представленная на выставке MSPO 2024 в Кельце, привлекла внимание своей универсальностью и инженерными решениями. Разработанный компанией Ukrainian Armor, этот роботизированный комплекс призван выполнять задачи, которые традиционно сопряжены с высоким риском для солдат, например, эвакуация раненых, доставка снаряжения или огневая поддержка. Детальнее о машине говорится в обзоре Defence24.

Конструкция и возможности

Protector создан на базе вездехода Isuzu Trooper и защищен броней уровня STANAG 4569, обеспечивающей защиту от стрелкового оружия и осколков. Основные технические характеристики:

габариты — длина 5200 мм, ширина 1870 мм, высота 1450 мм;

двигатель — 190-сильный дизельный двигатель с расходом топлива 12 литров на 100 км;

скорость — от 60 до 80 км/ч (данные уточняются);

управление — дистанционное, на расстоянии до 15 км.

Protector способен выполнять широкий спектр задач благодаря модульной конструкции. Это позволяет адаптировать платформу для выполнения различных функций:

огневая поддержка;

транспортировка грузов;

разведка;

медицинская эвакуация;

работа в качестве базы для дронов.

В материале отмечено, что на выставке была представлена конфигурация для транспортировки оборудования, но платформа также может стать материнской машиной для квадрокоптеров или других беспилотных систем.

Эксперты сравнивают Protector с эстонской платформой THeMIS, отмечая, что украинская версия использует колесную базу, что может быть преимуществом на равнинной местности. Однако Protector выделяется своей гибкостью и возможностью интеграции в различные задачи, включая разминирование или закладку мин с использованием дронов.

Роботизированная платформа Protector Фото: Defence24

Боевые модули и вооружение

Protector может оснащаться различными боевыми модулями, включая крупнокалиберные пулеметы, автоматические гранатометы, малокалиберные пушки, противотанковые или зенитные ракетные установки.

Одним из наиболее перспективных вариантов является интеграция украинского дистанционно управляемого боевого модуля "Амулет", который уже используется на модернизированных бронеавтомобилях БРДМ-2 и HMMWV.

Роботизированная платформа Protector с модуем "Амулет"

Специалисты отмечают, что роботизированный комплекс Protector способен существенно повысить уровень безопасности и эффективности вооруженных сил, обеспечивая надежную поддержку в самых сложных боевых условиях.

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Напомним, Минобороны Украины кодифицировало и допустило к использованию в украинских Вооруженных силах логистический наземный роботизированный комплекс D-21 отечественного производства.