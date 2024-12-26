В РФ боевой робот "Челнок" наехал на военнослужащих во время демонстрации (видео)

В ходе показа ходовых возможностей робот-сапер внезапно включил заднюю скорость и стремительно направился в сторону оператора.

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В социальных сетях появилось видео, запечатлевшее опасный момент на публичной демонстрации российского робота-сапера "Челнок". Двигаясь задним ходом роботизированная платформа едва не задавила своего оператора, находившегося рядом. Об этом 24 декабря сообщил ресурс Defence Blog.

Вначале видео российские инженеры показали ходовые возможности беспилотника. Но в какой-то момент робот резко включил заднюю скорость и стремительно направился в сторону военнослужащих. Судя по кадрам, "Челнок" наехал на оператора, однако обошлось без пострадавших.

На данный момент неизвестно, что стало причиной инцидента — ошибка оператора или сбой в системе управления.

Что известно о платформе

Робот "Челнок", разработанный курганской компанией ООО "МобиДик", предназначен для расчистки проходов на минных полях. Робот оснащен системой подрыва УР-83П и построен на базе электрического вездехода "Феникс". Его основная задача — уничтожение противотанковых мин на ширине шести метров, однако технические сбои ставят под сомнение его безопасность в эксплуатации.

Авторы материала пишут, что этот случай — не первый, указывающий на недостатки российских военных беспилотников. Во время съемок программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда" произошел сбой в работе боевого робота "Платформа-М". В результате ошибки управления робот едва не наехал на журналиста, а затем перевернулся. Видео данного инцидента впоследствии было удалено.

Инциденты с участием "Челнока" и "Платформы-М" подчеркивают наличие существенных проблем в области проектирования, испытаний и безопасности российских военных беспилотных систем. Хотя Россия активно развивает направление военной робототехники, подобные случаи могут замедлить внедрение таких технологий в войска и уменьшить доверие к их надежности.

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Напомним, украинская компания "Роботизированные Комплексы" отзывает все наземные роботизированные платформы "Мураха" из-за недавнего возгорания аппарата во время тренировочных учений. Представители компании пояснили, что причиной возгорания стал дефект выключателя массы питания.