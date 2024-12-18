ВС РФ пытаются улучшить логистику с помощью платформ "Депеша" и "Каракал" (фото)

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Российский холдинг "Высокоточные системы" представил на полигоне новые роботизированные платформы "Депеша" и "Каракал", которые разработаны для повышения эффективности боевой логистики. Оба наземных беспилотника созданы в различных вариантах, пишут обозреватели Army Recognition.

"Депеша": две версии

Платформа "Депеша" была представлена сразу в двух версиях – гусеничной и колесной. Гусеничный вариант якобы выделяется высокой проходимостью и компактностью, необходимыми для выполнения задач в условиях сложной местности.

Эта версия способна перевозить до 100 кг груза со скоростью до 15 км/ч. Управление платформой осуществляется дистанционно с помощью джойстика, при этом оператор может использовать очки виртуальной реальности или монитор для получения видеоизображения. Для повышения устойчивости к помехам "Депеша" может использовать оптический кабель.

Колесная версия представлена в двух конфигурациях: для эвакуации раненых и для транспортировки грузов, включая провизию и топливо. Этот вариант весит 100 кг, но может перевозить грузы, значительно превышающие его собственный вес. Максимальная скорость платформы достигает 30 км/ч, а управление осуществляется через программно-аппаратный комплекс Prometheus.

Гусеничный вариант платформы "Депеша" Фото: Скрин видео

Колесный вариант беспилотника "Депеша" Фото: Скрин видео

Особенности платформы "Каракал"

Платформа "Каракал" была разработана Курганским машиностроительным заводом и предназначена для работы в городских условиях и на сложной местности. Ее корпус изготовлен из алюминиевого сплава, что обеспечивает прочность при минимальном весе. "Каракал" способен перевозить до 500 кг груза со скоростью до 15 км/ч.

Эта платформа оснащена системой видеонаблюдения с тепловизором, что позволяет эффективно работать в любое время суток.

Особенностью "Каракала" является возможность его дооснащения различными модулями, включая гранатометы для постановки дымовых завес. Платформа способна действовать на расстоянии до 150 км от пункта управления, при этом оператор может контролировать ее с расстояния до двух километров.

Обозреватели отмечают, что испытания обеих платформ проводятся в реальных боевых условиях, что позволяет оценить их эффективность в выполнении как логистических, так и тактических задач.

Роботизированная платформа "Каракал" Фото: Скрин видео

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