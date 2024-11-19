ВСУ придумали оригинальный способ использования мин: что известно про "Ведьму" (видео)

Изначально осколочная мина ОЗМ-72 создавалась как оборонительное вооружение. Однако украинские военные создали ударную конфигурацию боеприпаса при помощи наземного беспилотника.

В ходе продолжающейся российско-украинской войны обе стороны активно внедряют беспилотные наземные аппараты (UGV). Примечательным новшеством стало использование украинскими военными в наступательных операциях противопехотных мин ОЗМ-72, изначально разработанных для оборонительных задач. Подробнее об оригинальном решении бойцов ВСУ рассказали 18 ноября обозреватели Army Recognition.

ОЗМ-72 представляет собой осколочно-фугасную мину советской разработки. После активации она поднимается на высоту около метра, где происходит детонация, разбрасывая при этом осколки на значительное расстояние.

Мина приобрела печальную известность во время афганской войны. В одном из эпизодов произошел случайный подрыв боеприпаса, что привело к гибели четырех и ранению 14 солдат. После этого армейцы дали ей прозвище — "Ведьма".

Ключевые характеристики оружия:

масса — 2,5 кг (боевой заряд – 0,45 кг);

радиус сплошного поражения — 25 м;

высота детонации — 60–80 см;

осколки — сферические или пластинчатые, пробивающие бронежилеты 2-го и 3-го классов.

Новая роль ОЗМ-72

Традиционно эта мина используется для обороны. Активация происходит с помощью натяжных тросов или нажимных механизмов, подключенных к механическим взрывателям серии МУВ (модернизированный упрощенный взрыватель).

Однако украинские военные модифицировали эти мины, превратив их в мобильное наступательное оружие. С помощью UGV мина запускается как импровизированный осколочный снаряд, детонирующий при ударе по цели. Этот подход позволяет применять боеприпас с высокой точностью, минимизируя риск для личного состава.

Вместе с тем в ударной конфигурации мина требует модификации стандартных механизмов взрывателей. Дело в том, что оригинальные взрыватели, рассчитанные на активацию от натяжения троса или нажатия, недостаточно эффективны для надежного срабатывания при ударе. Хотя детали модификаций не раскрываются, очевидно, что адаптация потребовала значительных инженерных усилий.

Эксперты отмечают, что данное новшество демонстрирует изобретательность украинских войск в условиях ограниченных ресурсов. Используя UGV для доставки таких боеприпасов, армия Украины получила возможность наносить точечные удары по укреплениям и технике противника, адаптируя устаревшие боеприпасы под современные тактические задачи.

"Применение UGV в российско-украинском конфликте вышло за рамки традиционных функций, таких как разведка и логистика. Данная адаптация не только повышает наступательные возможности украинских войск, но и подчеркивает более широкую тенденцию интеграции передовых технологий для получения тактических преимуществ на поле боя", — подытожили обозреватели.

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