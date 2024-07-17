Бойцы ВСУ активизировали использование дронов для сброса противотанковых мин ТМ-62

БПЛА обладают современными системами навигации и целеуказания. Поэтому данный метод позволяет точно размещать мины в стратегически важных местах, что значительно увеличивает их эффективность.

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Украинские бойцы стали активнее применять беспилотники, используя их для сброса на противника противотанковых мин TM-62. Об этом 16 июля сообщили обозреватели Army Recognition со ссылкой на фото в соцсетях.

Применение дронов-квадрокоптеров для установки мин позволяет украинским солдатам минимизировать риски, управляя беспилотниками с безопасного расстояния. Этот инновационный подход повышает точность установки мин, делая их расположение более стратегически выгодным.

Благодаря современным системам навигации и целеуказания, дроны могут точно доставлять мины в нужные точки, эффективно нарушая движение российской бронетехники и линии снабжения.

Поэтому данное решение, пишут эксперты, подчеркивает технологическую адаптивность украинских военных в стремлении противостоять российскому наступлению.

Фото: Соцсети

Противотанковая мина TM-62

Мина TM-62 – это мощное взрывное устройство, предназначенное для вывода из строя или уничтожения бронированных машин. Она имеет круглую форму, диаметр около 320 мм, высоту около 90 мм и весит около 10 килограммов. Внутри содержится от 7 до 9,5 килограммов взрывчатого вещества, что делает ее особенно эффективной против танков и другой тяжелой техники.

Различные типы взрывателей, такие как взрыватели давления и наклона, позволяют мине срабатывать при обнаружении веса или движения транспортного средства.

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Традиционно мины TM-62 закапывают или маскируют на поле боя, однако украинские вооруженные силы адаптировали эту тактику, используя дроны-квадрокоптеры для сбрасывания мин. Этот метод позволяет точно размещать мины в стратегически важных местах, что значительно увеличивает их эффективность.

Кроме того, использование беспилотников снижает риск для личного состава и позволяет украинским войскам быстро адаптироваться к меняющимся условиям на поле боя.

"Расширенное использование украинскими вооруженными силами беспилотников для установки противотанковых мин ТМ-62 представляет собой значительный шаг вперед в современной тактике ведения боевых действий", — подытожили обозреватели.

Напомним, по словам аналитика немецкого издания BILD Юлиана Репке, в настоящее время на воздушные дроны-камикадзе приходится 75% всех потерь как среди ВС РФ, так и среди украинских вооруженных сил.