Не закапывают, а подвешивают: ВСУ пристроили противотанковую мину ТМ-62 к беспилотнику (видео)

Украинские изобретатели пристраивают к дронам даже мусор, чтобы причинить неудобства оккупантам в траншеях. Когда же сбрасывают противотанковые мины, то температура на позициях ВС РФ возрастает до 400 градусов.

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Бойцы ВСУ придумали неожиданное применение для противотанковых мин ТМ-62. В частности, их пристраивают к дронам и сбрасывают на головы российских оккупантов. Между тем российские танки успешно уничтожаются дронами-камикадзе, как пояснил минцифры Михаил Федоров. Как видоизменяют ТМ-62 и сбрасывают на тайники подразделений ВС РФ, рассказывается в заметке волонтера с ником Teoyaomiquu в Twitter.

Автор сообщения опубликовал фотографию с "усовершенствованной" противотанковой миной ТМ-62. К мине пристроили дополнительные элементы, чтобы прикрепить к дрону и заставить взорваться устройство, которое должно срабатывать под весом многотонного танка.

Также есть видео с примером реального использования такого типа оружия ВСУ. Запись сделана с помощью других дронов, которые следят за процессом с нескольких ракурсов. Когда мина взрывается на позициях врага, на мониторе одного из устройств указана температура рядом с эпицентром — около 400 градусов Цельсия.

Отмечается, что бойцы ВСУ используют что угодно для сброса на позиции ВС РФ. Иногда это даже не всегда взрывчатка. В частности, автор пишет, что по россиянам "бьют" даже мусором, собранным рядом с траншеями.

Война РФ против Украины: детали

Отметим, ранее бойцы ВСУ показали свое умение использовать высокоточные и высокотехнологичные ракеты для ударов по технике ВС РФ. Например, установка HIMARS уничтожила пусковую установку "Ланцетов", которая скрывалась в лесопосадке. На видео с места событий видно, что от грузовика с пусковой остались мелкие обломки.

Тем временем Украина ожидает объявления содержания очередного пакета военной помощи от США: о нем сообщил Государственный секретарь Энтони Блинкен. В то же время Германия обнародовала, что вошло в ее пакет: десяток танков Leopard и не указанное количество беспилотников.

Напоминаем, в ночь с 6 на 7 сентября ВС РФ запустили 33 дрона-камикадзе по Украине: основные цели, которые интересовали россиян, были расположены в Одесской области. Представитель Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, что Россия использует особую тактику: беспилотники летят низко, прячутся в рельефе местности и поэтому их сложно обнаружить ПВО.