Не закопують, а підвішують: ЗСУ прилаштували протитанкову міну ТМ-62 до безпілотника (відео)

Українські винахідники прилаштовують до дронів навіть сміття, щоб завдати незручностей окупантам у траншеях. Коли ж скидають протитанкові міни, то температура на позиціях ЗС РФ зростає до 400 градусів.

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Бійці ЗСУ вигадали неочікуване застосування для протитанкових мін ТМ-62. Зокрема, їх прилаштовують до дронів і скидають на голови російських окупантів. Тим часом російські танки успішно знищуються дронами-камікадзе, як пояснив мінцифри Михайло Федоров. Як видозмінюють ТМ-62 і скидають на схованки підрозділів ЗС РФ, розповідається у дописі волонтера з ніком Teoyaomiquu у Twitter.

Автор допису опублікував світлину з "вдосконаленою" протитанковою міною ТМ-62. До міни прилаштували додаткові елементи, щоб прикріпити до дрона і примусити вибухнути пристрій, який має спрацьовувати під вагою кількатонного танка.

Також є відео з прикладом реального використання такого типу зброї ЗСУ. Запис зроблено за допомогою інших дронів, які стежать за процесом з кількох ракурсів. Коли міна вибухає на позиціях ворога, на моніторі одного з пристроїв вказано температуру поруч з епіцентром — близько 400 градусів Цельсія.

Відзначається, що бійці ЗСУ використовують що завгодно для скидання на позиції ЗС РФ. Інколи це навіть не завжди вибухівці. Зокрема, автор пише, що по росіянах "б'ють" навіть сміттям, зібраним поруч з траншеями.

Війна РФ проти України: деталі

Зазначимо, раніше бійці ЗСУ показали своє уміння використовувати високоточні та високотехнологічні ракети для ударів по техніці ЗС РФ. Наприклад, установка HIMARS знищила пускову установку "Ланцетів", яка переховувалась у лісопосадці. На відео з місця подій видно, що від вантажівки з пусковою залишились дрібні уламки.

Тим часом Україна очікує на оголошення вмісту чергового пакету військової допомоги від США: про нього повідомив Державний секретар Ентоні Блінкен. Водночас Німеччина оприлюднила, що увійшло у її пакет: десяток танків Leopard та не вказана кількість безпілотників.

Нагадуємо, в ніч з 6 на 7 вересня ЗС РФ запустила 33 дрона-камікадзе по Україні: основні цілі, які цікавили росіян, були розташовані на Одещині. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, що Росія використовує особливу тактику: безпілотники летять низько, ховаються в рельєфі місцевості і тому їх складно виявити ППО.