Бійці ЗСУ активізували використання дронів для скидання протитанкових мін ТМ-62

БПЛА мають сучасні системи навігації та цілевказівки. Тому цей метод дає змогу точно розміщувати міни в стратегічно важливих місцях, що значно збільшує їхню ефективність.

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Українські бійці стали активніше застосовувати безпілотники, використовуючи їх для скидання на противника протитанкових мін TM-62. Про це 16 липня повідомили оглядачі Army Recognition з посиланням на фото в соцмережах.

Застосування дронів-квадрокоптерів для встановлення мін дає змогу українським солдатам мінімізувати ризики, керуючи безпілотниками з безпечної відстані. Цей інноваційний підхід підвищує точність встановлення мін, роблячи їх розташування більш стратегічно вигідним.

Завдяки сучасним системам навігації та цілевказівки, дрони можуть точно доставляти міни в потрібні точки, ефективно порушуючи рух російської бронетехніки та лінії постачання.

Тому це рішення, пишуть експерти, підкреслює технологічну адаптивність українських військових у прагненні протистояти російському наступу.

Фото: Соцмережi

Протитанкова міна TM-62

Міна TM-62 — це потужний вибуховий пристрій, призначений для виведення з ладу або знищення броньованих машин. Вона має круглу форму, діаметр близько 320 мм, висоту близько 90 мм і важить близько 10 кілограмів. Всередині міститься від 7 до 9,5 кілограмів вибухової речовини, що робить її особливо ефективною проти танків та іншої важкої техніки.

Різні типи детонаторів, як-от детонатори тиску і нахилу, дають змогу міні спрацьовувати під час виявлення ваги або руху транспортного засобу.

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Традиційно міни TM-62 закопують або маскують на полі бою, проте українські збройні сили адаптували цю тактику, використовуючи дрони-квадрокоптери для скидання мін. Цей метод дає змогу точно розміщувати міни в стратегічно важливих місцях, що значно збільшує їхню ефективність.

Крім того, використання безпілотників знижує ризик для особового складу і дає змогу українським військам швидко адаптуватися до мінливих умов на полі бою.

"Розширене використання українськими збройними силами безпілотників для встановлення протитанкових мін ТМ-62 являє собою значний крок уперед у сучасній тактиці ведення бойових дій", — підсумували оглядачі.

Нагадаємо, за словами аналітика німецького видання BILD Юліана Рьопке, наразі на повітряні дрони-камікадзе припадає 75% усіх втрат як серед ЗС РФ, так і серед українських збройних сил.