Краш-тест на сложном рельефе: в Украине испытали 100 новых роботов для ВСУ (видео)

Украинские производители протестировали на полигоне платформы для эвакуации раненых, логистики, минирования, а также ударные наземные дроны.

На полигоне оборонного кластера Brave1 представили 100 новых роботизированных платформ украинского производства. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

Испытания роботизированных платформ украинского производства

По словам министра, на полигоне тестировались платформы для эвакуации раненых, логистики, минирования, а также роботы-камикадзе. Роботов проверяли на устойчивость к воде, скоростные, тормозные характеристики, уровень шума и проходимость в условиях тяжелого рельефа.

"Провели краш-тест разработок на сложном рельефе: с выбоинами, заграждениями, поваленными деревьями, трамплинами, песком, рвом с водой и под РЭБом", — отметил Михаил Федоров.

Глава Минцифры подчеркнул, что испытания в условиях, приближенных к боевым — это обязательный этап в производстве военной техники. Благодаря полигонам производители видят, что нужно улучшить.

Михаил Федоров также отметил, что украинские производители могут обращаться к Brave1, чтобы протестировать свою разработку. Оборонный кластер поможет найти полигон для БПЛА, наземных платформ, РЭБ и прочей техники.

Напомним, волынские инженеры-изобретатели создали наземный роботизированный комплекс "Воз", который может перемещаться и по суше, и по воде.

В свою очередь украинская компания Buntar Aerospace представила разведывательный беспилотник Buntar-1 вертикального взлета и посадки.