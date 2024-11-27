Может передвигаться как по воде, так и по суше: изобретатели с Волыни презентовали дрон-амфибию (видео)

Дрон может преодолеть 20 км на одной батарее, эвакуировать раненого или доставить БК с продуктами. Он управляется как дистанционно, так и с механизма на борту.

Волынские инженеры-изобретатели создали наземный роботизированный комплекс "Воз", который может перемещаться и по суше, и по воде. Управлять им можно как дистанционно, так и с самой машины. Видео ново разработки обнародовали в ютуб.

От разработки идеи до создания первого прототипа прошло чуть больше полугода. Первые испытания вездехода провели на реке Стырь.

Разработчики дрона-амфибии рассказывают, что он может на одной батарее преодолевать до 20 километров со скоростью до 20 км в час. Он должен плавать и нести полезный вес до 200 кг.

По замыслу изобретателей автоматическая платформа при заезде с берега в воду автоматически будет переключаться на бортовой двигатель. Препятствия дрон будет преодолевать как с помощью дистанционного управления, так и механизмом на борту.

Дрон задумывался как средство для эвакуации раненых и поставки боеприпасов и продуктов на позиции. Его совершенствовали полгода.

"Можем реализовать по FPV, по навигации. Он будет самостоятельно двигаться и помогать человеку. Различные технологии применим, чтобы он был максимально автономный. Он будет самостоятельно двигаться", — рассказал .

Разработчики считают, что "Воз" может пригодиться там, где разрушены переправы — он станет помощником солдата. Дрон испытали, а бойцы, которые за этим наблюдали, говорят, что такие дроны могут спасти жизнь. Далее будут работать над усовершенствованием. Он прошел военную экспертизу и получил средний балл. Пока дату серийного производства разработчики не называют.

Напомним, как робот-огнеметчик Thermonator может помочь ВСУ. Робота можно применять не только на войне, однако такие автономные вооруженные системы все чаще находят применение на поле боя.