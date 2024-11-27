Може пересуватися як водою, так і сушею: винахідники з Волині презентували дрон-амфібію (відео)

Дрон може здолати 20 км на одній батареї, евакуювати пораненого чи доправити БК з продуктами. Він керується як дистанційно, так і з механізма на борту.

Волинські інженери-винахідники створили наземний роботизований комплекс "Воз", який може переміщуватися і сушею, і водою. Керувати ним можна як дистанційно, так і з самої машини. Відео нової розробки оприлюднили на ютубі.

Від розробки ідеї до створення першого прототипу минуло трохи більш ніж пів року. Перші випробування всюдихода провели на річці Стир.

Розробники дрона-амфібії розповідають, що він може на одній батареї долати до 20 кілометрів зі швидкістю до 20 км за годину. Він може плавати і нести корисну вагу до 200 кг.

За задумом винахідників, автоматична платформа під час заїжджання з берега в воду автоматично перемикатиметься на бортовий двигун. Перешкоди дрон долатиме як за допомогою дистанційного керування, так і механізмом на борту.

Дрон задумувався як засіб для евакуації поранених і постачання боєприпасів та продуктів на позиції. Його удосконалювали пів року.

"Можемо реалізувати по FPV, по навігації. Він буде самостійно рухатися і допомагати людині. Різні технології застосуємо, щоб він був максимально автономний. Він буде самостійно рухатися", — розповів .

Розробники вважають, що "Воз" може стати у пригоді там, де зруйновані переправи — він стане помічником солдата. Дрон випробували, а бійці, які за цим спостерігали, говорять, що такі дрони можуть врятувати життя, тож надалі будуть працювати над удосконаленням. "Воз" пройшов військову експертизу і отримав середній бал, та поки що дату серійного виробництва розробники не називають.

Нагадаємо, як робот-вогнеметник Thermonator може допомогти ЗСУ. Робота можна застосовувати не тільки на війні, проте такі автономні збройні системи все частіше знаходять застосування на полі бою.