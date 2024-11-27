Краш-тест на складному рельєфі: в Україні випробували 100 нових роботів для ЗСУ (відео)

Українські виробники протестували на полігоні платформи для евакуації поранених, логістики, мінування, а також ударні наземні дрони.

На полігоні оборонного кластера Brave1 представили 100 нових роботизованих платформ українського виробництва. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

Випробування роботизованих платформ українського виробництва

За словами міністра, на полігоні тестували платформи для евакуації поранених, логістики, мінування, а також роботи-камікадзе. Роботів перевіряли на стійкість до води, швидкісні, гальмівні характеристики, рівень шуму і прохідність в умовах важкого рельєфу.

"Провели краш-тест розробок на складному рельєфі: з вибоїнами, загородженнями, поваленими деревами, трамплінами, піском, ровом із водою і під РЕБом", — зазначив Михайло Федоров.

Очільник Мінцифри наголосив, що випробування в умовах, наближених до бойових — це обов'язковий етап у виробництві військової техніки. Завдяки полігонам виробники бачать, що потрібно поліпшити.

Михайло Федоров також зазначив, що українські виробники можуть звертатися до Brave1, щоб протестувати свою розробку. Оборонний кластер допоможе знайти полігон для БпЛА, наземних платформ, РЕБ та іншої техніки.

Нагадаємо, волинські інженери-винахідники створили наземний роботизований комплекс "Віз", який може переміщатися і по суші, і по воді.

Зі свого боку українська компанія Buntar Aerospace представила розвідувальний безпілотник Buntar-1 вертикального зльоту і приземлення.