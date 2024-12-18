ЗС РФ намагаються поліпшити логістику за допомогою платформ "Депеша" і "Каракал" (фото)

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Російський холдинг "Високоточні системи" представив на полігоні нові роботизовані платформи "Депеша" і "Каракал", які розроблені для підвищення ефективності бойової логістики. Обидва наземні безпілотники створені в різних варіантах, пишуть оглядачі Army Recognition.

"Депеша": дві версії

Платформа "Депеша" була представлена одразу у двох версіях — гусеничній і колісній. Гусеничний варіант нібито вирізняється високою прохідністю і компактністю, необхідними для виконання завдань в умовах складної місцевості.

Ця версія здатна перевозити до 100 кг вантажу зі швидкістю до 15 км/год. Управління платформою здійснюється дистанційно за допомогою джойстика, при цьому оператор може використовувати окуляри віртуальної реальності або монітор для отримання відеозображення. Для підвищення стійкості до перешкод "Депеша" може використовувати оптичний кабель.

Колісна версія представлена у двох конфігураціях: для евакуації поранених і для транспортування вантажів, включно з провізією і паливом. Цей варіант важить 100 кг, але може перевозити вантажі, що значно перевищують його власну вагу. Максимальна швидкість платформи досягає 30 км/год, а управління здійснюється через програмно-апаратний комплекс Prometheus.

Гусеничний варіант платформи "Депеша" Фото: Скрін відео

Колісний варіант безпілотника "Депеша" Фото: Скрін відео

Особливості платформи "Каракал"

Платформа "Каракал" була розроблена Курганським машинобудівним заводом і призначена для роботи в міських умовах і на складній місцевості. Її корпус виготовлено з алюмінієвого сплаву, що забезпечує міцність за мінімальної ваги. "Каракал" здатний перевозити до 500 кг вантажу зі швидкістю до 15 км/год.

Ця платформа оснащена системою відеоспостереження з тепловізором, що дає змогу ефективно працювати в будь-який час доби.

Особливістю "Каракала" є можливість його дооснащення різними модулями, включно з гранатометами для постановки димових завіс. Платформа здатна діяти на відстані до 150 км від пункту управління, при цьому оператор може контролювати її з відстані до двох кілометрів.

Оглядачі зазначають, що випробування обох платформ проводяться в реальних бойових умовах, що дає змогу оцінити їхню ефективність у виконанні як логістичних, так і тактичних завдань.

Роботизована платформа "Каракал" Фото: Скрін відео

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Раніше повідомлялося, що українські бійці тестують безпілотні наземні апарати, оснащені протипіхотними мінами ОЗМ-72. Особливістю платформи є спроба інтегрувати міни, які від самого початку розроблялися для оборонних завдань, як наступальне озброєння.