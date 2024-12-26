У РФ бойовий робот "Челнок" наїхав на військовослужбовців під час демонстрації (відео)

Під час показу ходових можливостей робот-сапер раптово увімкнув задню швидкість і стрімко попрямував у бік оператора.

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У соціальних мережах з'явилося відео, що зафіксувало небезпечний момент на публічній демонстрації російського робота-сапера "Челнок". Рухаючись заднім ходом, роботизована платформа ледь не задавила свого оператора, який перебував поруч. Про це 24 грудня повідомив ресурс Defence Blog.

Спочатку російські інженери показали ходові можливості безпілотника. Але в якийсь момент робот різко включив задню швидкість і стрімко попрямував у бік військовослужбовців. Судячи з кадрів, "Челнок" наїхав на оператора, проте обійшлося без постраждалих.

Наразі невідомо, що стало причиною інциденту — помилка оператора чи збій у системі управління.

Що відомо про платформу

Робот "Челнок", розроблений курганською компанією ТОВ "МобиДик", призначений для розчищення проходів на мінних полях. Робот оснащений системою підриву УР-83П і побудований на базі електричного всюдихода "Фенікс". Його основне завдання — знищення протитанкових мін на ширині шести метрів, проте технічні збої ставлять під сумнів його безпеку в експлуатації.

Автори матеріалу пишуть, що цей випадок — не перший, який вказує на недоліки російських військових безпілотників. Під час зйомок програми "Военная приемка" на телеканалі "Звезда" стався збій у роботі бойового робота "Платформа-М". Унаслідок помилки управління робот ледь не наїхав на журналіста, а потім перекинувся. Відео цього інциденту згодом було видалено.

Інциденти за участю "Челнока" і "Платформи-М" підтверджують наявність істотних проблем у сфері проєктування, випробувань і безпеки російських військових безпілотних систем. Хоча Росія активно розвиває напрям військової робототехніки, подібні випадки можуть сповільнити впровадження таких технологій у війська і зменшити довіру до їхньої надійності.

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