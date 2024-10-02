Загорівся на навчаннях: виробник відкликає роботів "Мураха", поставлених ЗСУ

За словами головного інженера "Роботизованих Комплексів", причиною загоряння апарата став дефект вимикача маси живлення.

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Українська компанія "Роботизовані Комплекси" оголошує відкличну кампанію для всіх наземних роботизованих платформ "Мураха" через нещодавнє загоряння апарату під час тренувальних навчань. Про це пише dev.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

Повідомляють, що рішення про відкликання "Мурах" ухвалили після ретельного аналізу інциденту, пов'язаного з дефектом вимикача маси живлення, який призвів до загоряння внутрішньої конструкції апарата. Дрон загорівся під час навчань операторів.

Як пояснює головний інженер "Роботизованих Комплексів" Сергій Язвінський, проблема криється в послідовності вимкнення пульта управління і вимикачів. За його словами, військові помилково вимкнули тільки один із двох вимикачів перед зарядкою пульта, що призвело до роботи двигунів на залишковій енергії з конденсаторів. За підсумком, через неправильне положення вимикача маси, у гідравлічній системі стався спад струму, спричинивши локальний перегрів і загоряння.

Компанія "Роботизовані Комплекси" відкликає дрони "Мураха" Фото: dev.ua

Наразі компанія закликає всі підрозділи, які отримали дрони "Мураха", зв'язатися з нею, провести повну перевірку всіх одиниць техніки та замінити дефектну деталь для запобігання подібним ситуаціям у майбутньому. З більшістю виробник уже зв'язався самостійно.

"Ми гарантуємо, що безпека і надійність наших розробок — наш пріоритет, і робимо все можливе для гарантування безпеки операторів та їхньої комфортної роботи на фронті", — додали в компанії.

Нагадаємо, "Українська бронетехніка" представила на Міжнародній виставці оборонної промисловості MSPO 2024 у Польщі роботизовану наземну платформу Protector, яка може запускати БпЛА і вести вогонь по ЗС РФ.

Зі свого боку українська компанія Kvertus продемонструвала на заході "Захисти воїна від дрона" комплекс радіоелектронної боротьби (РЕБ) на базі наземної роботизованої платформи "Воля-Е".