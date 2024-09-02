Українського робота "Воля-Е" оснастили системою РЕБ: що з цього вийшло (фото)

Гусенична платформа "Воля-Е" із системою РЕБ захистить військових як від дронів розвідників і скидів, так і проти FPV-дронів камікадзе, стверджує виробник.

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Українська компанія Kvertus продемонструвала на заході "Захисти воїна від дрона" комплекс радіоелектронної боротьби (РЕБ) на базі наземної роботизованої платформи "Воля-Е". Про це пише портал "Мілітарний".

Повідомляється, що наземний робот "Воля-Е" з комплексом РЕБ здатний прикрити групи піхоти під час штурмових, евакуаційних або розмінувальних операцій. Бортова апаратура може одночасно працювати зі спрямованою антеною, що дає змогу зупиняти БпЛА на відстані 1–3 км, і з купольною антеною, що дає змогу дрону захищати себе і групу людей.

Дрон "Воля-Е" із системою РЕБ Фото: Мілітарний

CEO компанії Kvertus Ярослав Філімонов у Facebook підкреслив, що його команда презентувала перший у своєму роді РЕБ-дрон. За його словами, гусенична платформа "Воля-Е" із системою РЕБ може виїжджати на 3–4 кілометри за лінію бойового зіткнення і працювати, як проти дронів розвідників і скидань, так і проти FPV-дронів камікадзе. Розробка вже готова до серійного виробництва.

"Комплекс унеможливлює доліт дронів до позицій наших військовослужбовців. Також ефективний під час розмінування територій, або штурмових дій, прикриваючи групу військових від усіх типів дронів", — зазначив Ярослав Філімонов.

Дрон "Воля-Е" із системою РЕБ Фото: Ярослав Філімонов/Facebook

Нагадаємо, у квітні росіяни показали наземний безпілотний апарат "Варан" із вбудованою системою радіоелектронної боротьби "Тритон", покликаний захистити штурмові групи ЗС РФ від скидань і FPV-дронів.

Російську розробку прокоментували експерти порталу Defence Express, зазначивши, що на озброєнні Сил оборони України вже є FPV-дрони, які можуть здійснювати атаки в умовах роботи ворожих засобів РЕБ. Йдеться про дрони-камікадзе з автоматичним наведенням на ціль.