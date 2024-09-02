Украинского робота "Воля-Е" оснастили системой РЭБ: что из этого вышло (фото)

Гусеничная платформа "Воля-Е" с системой РЭБ защитит военных как от дронов разведчиков и сбросов, так и против FPV-дронов камикадзе, утверждает производитель.

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Украинская компания Kvertus продемонстрировала на мероприятии "Защити воина от дрона" комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на базе наземной роботизированной платформы "Воля-Е". Об этом пишет портал "Милитарный".

Сообщается, что наземный робот Воля-Е" с комплексом РЭБ способен группы пехоты во время штурмовых, эвакуационных или разминочных операций. Бортовая аппаратура может одновременно работать с направленной антенной, что позволяет останавливать БПЛА на расстоянии 1-3 км, и с купольной антенной, что позволяет дрону защищать себя и группу людей.

Дрон "Воля-Е" с системой РЭБ Фото: Милитарный

CEO компании Kvertus Ярослав Филимонов в Facebook подчеркнул, что его команда презентовала первый, в своем роде, РЭБ-дрон. По его словам, гусеничная платформа "Воля-Е" с системой РЭБ может выезжать на 3-4 километра за линию боевого соприкосновения и работать, как против дронов разведчиков и сбросов, так и против FPV-дронов камикадзе. Разработка уже готова к серийному производству.

"Комплекс делает невозможным долет дронов к позициям наших военнослужащих. Также эффективен во время разминирования территорий, или штурмовых действий, прикрывая группу военных от всех типов дронов", — отметил Ярослав Филимонов.

Дрон "Воля-Е" с системой РЭБ Фото: Ярослав Филимонов/Facebook

Напомним, в апреле россияне показали наземный беспилотный аппарат "Варан" со встроенной системой радиоэлектронной борьбы "Тритон", призванный защитить штурмовые группы ВС РФ от сбросов и FPV-дронов.

Российскую разработку прокомментировали эксперты портала Defence Express, отметив, что на вооружении Сил обороны Украины уже есть FPV-дроны, которые могут совершать атаки в условиях работы вражеских средств РЭБ. Речь идет о дронах-камикадзе с автоматическим наведением на цель.