ВС РФ хотят бороться с FPV-дронами ВСУ "Тритонами" на "Варанах": насколько это эффективно

По словам россиян, средства РЭБ "Тритон" на гусеничных роботах будут прикрывать штурмовые группы ВС РФ. Однако в Украине уже есть FPV-дроны, против которых эти системы бессильны.

Related video

В Российской Федерации утверждают, что военнослужащие Вооруженных сил РФ используют для защиты эвакуационных групп от FPV-дронов "роботы-подавители дронов", оснащенные системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Тритон". При этом у Сил обороны Украины уже есть FPV-дроны, способные обходить действие РЭБ. Об этом пишет портал Defence Express.

Гендиректор российской компании "Лаборатория ППШ" Денис Осломенко заявил, что на данный момент есть два беспилотника с системой РЭБ, которые смогут сопровождать на поле боя штурмовые группы или роботов-штурмовиков. По его словам, такие дроны уже прикрывают эвакуационных роботов и роботов-минеров на фронте.

"В будущем это должно массово появляться", — сказал Осломенко.

В издании полагают, что речь идет о системах РЭБ "Тритон", установленных на наземный дрон "Варан". Ранее "Лаборатория ППШ" публиковала видео и фото такого аппарата, позиционируя его как "эффективную систему РЭБ для прикрытия штурмовых групп от сбросов и FPV дронов".

"Тритон" на "Варане"

Сам "Тритон" выпускается в разных версиях. Модель для установки на дроны состоит из двух модулей для создания помех (изделия ЛГШ-608 и ЛГШ-609). Кроме того, в РФ заявляют о создании других систем РЭБ на беспилотниках, в частности наземного дрона под РЭБ с искусственным интеллектом.

При этом на вооружении Сил обороны Украины уже есть FPV-дроны, которые могут совершать атаки в условиях работы вражеских средств РЭБ. Речь идет о дронах-камикадзе с автоматическим наведением на цель. Оператору такого БПЛА нужно лишь обозначить цель для поражения, а дальше беспилотник сам направится к ней. Работу такого дрона продемонстрировали военные батальона Strike Drones Company 47-й ОМБр ВСУ.

Работа дрона ВСУ с автонаведением

Напомним, в октябре прошлого года в "Лаборатории ППШ" заявили, что разработали новую версию системы РЭБ "Тритон" для защиты бронеавтомобилей армии РФ от FPV-дронов. Сообщалось, что систему испытали на оккупированных территориях Украины, установив ее на бронеавтомобили "Тигр", "Тайфун" и "Камаз".