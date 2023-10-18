Оружие самоубийц: почему российская система РЭБ "Тритон" опасна для самих оккупантов

Российские разработчики хотят снарядить военных рюкзаками с комплексами для борьбы с дронами, которые могут навредить здоровью носителей из-за облучения головы.

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Российскую армию хотят оснастить рюкзаками с системами "Тритон" для борьбы с дронами, однако они представляют серьезную угрозу для здоровья и жизни самих военных. Детали Фокусу разъяснили украинские эксперты и производители подобных средств радиоэлектронной борьбы.

Комплекс "Тритон" — что придумали россияне

Российская компания "Лаборатория противодействия промышленному шпионажу" (ППШ) впервые показала комплекс "Тритон" на форуме "Армия-2023" в августе как новейшую систему защиты танков от ударных беспилотников. В октябре разработчики привезли на выставку "ORЕLEXPO 2023" в Москве новую версию комплекса — уже для пехотинцев. Она выполнена в виде рюкзака с металлическим каркасом, который поднимает за спиной солдата два модуля создания радиопомех ЛГШ-608 (800 МГц) и ЛГШ-609 (900 МГц). Оба имеют мощность 30 Вт и оснащены антеннами с круговой диаграммой направленности, то есть создают своеобразные "купола", которые накрывают пространство в радиусе 300 метров, включая самого носителя. В дополнение к этому в переносной комплекс "Тритон" входит антидроновое ружье ЛПД-801, чтобы солдат мог прицельно сбивать вражеские БПЛА.

В "Лаборатории ППШ" утверждают, что новая система уже прошла государственные испытания и передана для тестов российским военным. Она выглядит футуристично и может даже эффективно работать против украинских дронов, но есть один важный нюанс — вред для здоровья. Разработчики отмечают, что РЭБ-рюкзак предназначен именно для непосредственного ношения бойцом, чтобы он перемещался вместе с "куполом" по полю боя и прикрывал свое подразделение от воздушных атак.

"Лаборатория ППШ" представила комплекс "Тритон" на ORЕLEXPO 2023 Фото: Скриншот

Фокус обратился к украинскому производителю средств РЭБ "Пиранья-Тех". Специалисты проанализировали имеющиеся фото и информацию о переносной версии "Тритона" и предположили, что выносные антенны содержат блок радиаторов в нижней части, а у них внутри, скорее всего, установлены генераторы создания помехи и усилители. Рюкзак используется для хранения и перемещения элементов питания.

"Понятно, что таким образом они пытались уменьшить уровень вредных воздействий на военного, который использует это средство, подняв источник излучения над головой. Но учитывая то, что антенны, по заявлению производителя, делают купольную защиту, мы понимаем, что в соответствии с диаграммами направленности излучение все равно может влиять на владельца этого рюкзака", — заявил заместитель генерального директора "Пиранья-Тех" Юрий Момот.

Боец должен носить комплекс "Тритон" на себе во время боя Фото: Telegram

Оценивая технологичность исполнения, специалисты пришли к выводу, что охлаждение генератора создания помех и усилителя происходит пассивным путем — на это указывает внешний вид блока радиаторов, а именно — отсутствие кулеров. Такая конструкция не позволяет работать с указанной мощностью в 30 Вт в активном режиме более 20 минут, поскольку система имеет свойства повышения температуры при работе, а это сразу приводит к уменьшению мощности и радиуса действия устройства, то есть заявленный россиянами купол не будет постоянным.

"Неудобство также заключается в необходимости постоянно использовать средство в вертикальном положении для поддержания заявленных характеристик. По моему мнению, это средство больше подходит для караульного по охране какого-то объекта чем для защиты штурмовых групп и использования на фронте", — высказался Юрий Момот.

Модули помех комплекса "Тритон" крепятся на рюкзаке Фото: Twitter

Чем "Тритон" опасен для самих россиян

Международное агентство по исследованию рака Всемирной организации здравоохранения относит радиочастотные электромагнитные лучи к группе 2B и признает, что они могут быть канцерогенными, то есть вызывать рак. Согласно Государственным санитарным нормам и правилам защиты населения от воздействия электромагнитных излучений в Украине, различные устройства создают в окружающей среде электрическое поле, напряженность которого снижается по мере удаления от них. Непосредственное воздействие на людей, которые находятся в пределах такого поля, усиливается с увеличением напряженности поля и времени пребывания в нем.

В 2020 году директор Украинского государственного центра радиочастот Владимир Корсун рассчитал безопасное расстояние до антенн мобильной связи 5G, которые действуют в диапазоне от 700 МГц до почти 100 ГГц (частоты дронов тоже сюда входят).

Он использовал следующую формулу: D = √(PG/4πS), где

D — расстояние в метрах;

Р — мощность в ваттах (Вт);

G — коэффициент усиления антенны в разах;

S — плотность потока энергии, в ваттах на квадратный метр (Вт/м²).

Как отметил специалист, типичные базовые станции сотовой связи имеют мощность 60 Вт, коэффициент усиления антенны в максимуме (по направлению распространения радиоволны) имеет значение до 50 раз относительно изотропного излучателя (это такой идеальный излучатель, излучающий электромагнитную энергию равномерной интенсивности во все направления), предельно допустимая плотность энергии по санитарным нормам на тот момент составляла 10 мкВт/см² (или 0,1 Вт/м²).

По подсчетам Владимира Корсуна получилось, что люди могут сколько угодно находиться возле без вреда для здоровья на расстоянии 50 метров перед такими антеннами (в направлении их излучения), а также на расстоянии 5 метров сбоку, сверху или под ней. Стоит отметить, что 5 сентября 2023 года приказом Министерства здравоохранения допустимое значение для ультравысоких частот (>700-897 МГц) увеличили до 350 мкВт/см² или 36 Вт/м², таким образом минимальное безопасное расстояние формально уменьшилось примерно до 6 метров, но людям все еще не разрешают становиться вплотную к источникам мощного радиоизлучения.

Опасно находиться близко к станциям мобильной связи Фото: Getty Images

Украинский эксперт по телекоммуникациям Роман Химич в комментарии Фокусу указал, что заявленная мощность комплекса действительно большая и сопоставима с излучаемой мощностью мобильных базовых станций, которые лежат в диапазоне 5-20 Вт, редко больше. Пока не хватает деталей, чтобы оценить риски для здоровья оператора "Тритона", потому что нужно знать: во-первых, как выглядит диаграмма направленности антенны, попадает ли голова оператора в поток электромагнитной энергии; во-вторых, какие значения интенсивности излучения на квадратный сантиметр тела.

"Именно эти показатели регулируются нормами здравоохранения, поскольку именно они влияют на организм. Ничего не могу сказать, исходя исключительно из фотографии. Безопасность здоровья оператора не только самоочевидна, но и должна учитываться в процессе сертификации продукции. С другой стороны, война в очередной раз очень четко продемонстрировала, что на постсоветском пространстве человеческая жизнь — это копейки. Соображения политической, военной или иной государственной целесообразности явно перевешивают ценность жизни и здоровья граждан", — заметил Роман Химич.

Журналисты Фокуса пообщались с украинским военным специалистом по связи и радиоэлектронной борьбе Сергеем Бескрестновым (позывной "Флеш"), и, по его мнению, российских солдат, которые будут использовать такие "глушилки", можно считать самоубийцами. Он обратил внимание, что "Тритон" работает в диапазоне работы FPV-дронов — это сверхвысокие частоты (900 МГц, 2,4 ГГц).

"На этой частоте работает самая обычная микроволновая печь, поэтому представьте себе, что происходит, если антенны большой мощности держать возле головы. По большому счету, ученые до сих пор не провели полноценные исследования, как сверхвысокие частоты влияют на мозг в долгосрочном периоде и, главное, в поколениях. По мобильным телефонам такие исследования уже проведены, их мощность 2 Вт или меньше, при этом она регулируется. У "Тритона" мощность 30-50 Вт, то есть в 30 раз выше, причем есть два модуля, суммарная мощность — 60-100 Вт, которые находятся возле головы человека часами. Шлем из кевлара здесь не поможет", — пояснил эксперт.

Он добавил, что степень вреда радиоизлучения для человека зависит от расстояния до антенны и мощности. Влияние уменьшается обратно пропорционально расстоянию и с каждым метром ослабевает в десятки раз, то есть достаточно отойти от оборудования, чтобы существенно снизить риск.

Сергей Флеш подчеркнул, что пока нет достоверных доказательств эффективности российских комплексов "Тритон", потому что такие системы пока не попадали в руки защитников Украины. По той же причине украинцы не знают точных характеристик оборудования и могут руководствоваться исключительно информацией из РФ.

"В Украине делают прототипы сотен таких комплексов, но это не означает, что они работают. Мы не должны опираться только на слова россиян, на их хвастовство, ведь за ним может стоять лишь ИПСО", — отметил он.

Снаряды убьют раньше РЭБ

Основатель волонтерской инициативы "Антидрон Украина" Сергей Герасимюк рассказал о других рисках использования систем рюкзачного формата. Проект производит и поставляет ВСУ собственные комплексы для борьбы с БПЛА в форм-факторе рюкзака, но предупреждает украинских военных, что их надо снимать и устанавливать на землю перед использованием. По словам разработчика, причина здесь не столько во вреде радиоизлучения, сколько банальной сложности использования такого оборудования в полевых условиях — длинные антенны легко ломаются о ветки и другие преграды, а без них модули помех просто не могут работать и выходят из строя.

Рюкзак с комплексом РЭБ от "Антидрон Украина" Фото: Anti-drone / C-UAS / Антидрон Україна Рюкзак с комплексом РЭБ от "Антидрон Украина" Фото: Anti-drone / C-UAS / Антидрон Україна

"Россияне никогда не задумывались о безопасности, ведь люди у них — расходный материал. У нас знают о вреде радиоволн, и даже наши рюкзаки — формат сугубо для переноски, работа на "плечах" не допускается вообще, переноска с антеннами — запрещена", — отметил Сергей Герасимюк.

Он также сказал, что сами военные стараются держаться как можно дальше от работающих комплексов РЕБ, потому что враг фиксирует их работу штатными средствами радиоэлектронной разведки даже с расстояния более 30 км, что автоматически превращает средство защиты в мишень для артиллерии. Это лишь вопрос времени и случая, за какое время такой "смертник-ребеносец" будет поражен вражеским огнем. Это собственно и может объяснить "игнорирование" российским производителем вредного влияния на здоровье "оператора" такого средства, потому что артиллерия уничтожит его гораздо быстрее, чем биологические процессы, происходящие в теле человека вследствие длительного и регулярного пребывания в такой высокоэнергетической и агрессивной среде.

"Любой военный знает, что возле рабочего РЭБа находиться нельзя. Не потому, что он излучает, а потому, что "прилет" просто убьет. Включить его на ходу может только самоубийца. Из-за подобных рисков средства РЭБ включаются "по необходимости" и ненадолго. Если же есть потребность в долговременной защите — оборудование устанавливают и маскируют его работу с учетом рельефа местности, в углублениях, капонирах и так далее", — говорит Сергей Герасимюк.

Российские специалисты тоже признают, что носитель "Тритона" должен "поставить на кон кусок своего здоровья", несмотря на то, что инженеры "Лаборатории ППШ" якобы выбрали оптимальную мощность и направленность излучения. Они также знают, что работу "глушилки" легко заметить. С первой проблемой они предлагают бороться регулярной заменой операторов, а со второй — осторожно применяя оборудование. Как именно, пока не разглашается, может, россияне и сами пока не знают.

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