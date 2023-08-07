В РФ показали антидроновую систему "Тритон": будет защищать танки и другую технику (фото)

По задумке разработчиков, "Тритон" должен подавлять каналы управления и передачи данных FPV-дронов.

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В Росси разработали "купол" против FPV-дронов "Тритон", который собираются презентовать на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023". Об этом написал специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей (Флэш) Бескрестнов написал в своем Telegram-канале.

"Лаборатория ППШ" едет на выставку России с Куполом против FPV. Искренне желаем, чтобы Ваша защита встала на каждый российский танк. Дальше дело за нами", — написал Бескрестнов, намекнув, что такое решение не поможет россиянам защититься от дронов-камикадзе на поле боя.

Российский "купол Тритон": что о нем известно

Систему защиты транспортных средств разработали в специализированном холдинге "Лаборатория ППШ", который в РФ известен, как производитель антидроновых ружей. Об этом говорится на странице производителя в российской социальной сети "ВКонтакте".

По задумке разработчиков "Тритон" должен подавлять каналы управления и передачи данных FPV дронов в диапазонах 868\915\1300\2400 МГц. Антидроновый комплекс управляется с помощью выносного пульта для обеспечения безопасности оператора. Возможности комплекса предусматривают работу как от встроенной аккумуляторной батареи, так и от бортовой сети транспортного средства на которое он будет установлен. Конфигурация изделия может быть изменена в зависимости от стоящих перед ним целей и задач.

Антидрон "Тритон" россияне планируют устанавливать на танках

Напомним, в начале августа в России создали дрон-"улей", запускающий маленькие БПЛА. Автономная платформа оснащена искусственным интеллектом и стартовыми площадками для беспилотников, выполняющих роль рабочих "пчел".

А в марте 2023 года в России испытали комплекс "Серп-ВС5" против дронов. "Серп-ВС5" является модернизированной версией "Серп-ВС", представленный в прошлом году, но теперь он получил возможность подавлять не только гражданские, но и военные дроны, которые используются для разведки или атак.