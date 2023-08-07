У РФ показали антидронову систему "Тритон": захищатиме танки та іншу техніку (фото)

За задумом розробників, "Тритон" має пригнічувати канали управління і передавання даних FPV-дронів.

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У Росії розробили "купол" проти FPV-дронів "Тритон", який збираються презентувати на Міжнародному військово-технічному форумі "Армія-2023". Про це написав фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій (Флеш) Бескрестнов написав у своєму Telegram-каналі.

"Лабораторія ППШ" їде на виставку Росії з Куполом проти FPV. Щиро бажаємо, щоб Ваш захист став на кожен російський танк. Далі справа за нами", — написав Бескрестнов, натякнувши, що таке рішення не допоможе росіянам захиститися від дронів-камікадзе на полі бою.

Російський "купол Тритон": що про нього відомо

Систему захисту транспортних засобів розробили в спеціалізованому холдингу "Лабораторія ППШ", який у РФ відомий, як виробник антидронових рушниць. Про це йдеться на сторінці виробника в російській соціальній мережі "ВКонтакте".

За задумом розробників "Тритон" повинен пригнічувати канали управління і передачі даних FPV дронів у діапазонах 868\915\1300\2400 МГц. Антидроновий комплекс керується за допомогою виносного пульта для забезпечення безпеки оператора. Можливості комплексу передбачають роботу як від вбудованої акумуляторної батареї, так і від бортової мережі транспортного засобу, на який він буде встановлений. Конфігурацію виробу можна змінити залежно від цілей і завдань, які стоять перед ним.

Антидрон "Тритон" росіяни планують встановлювати на танках

Нагадаємо, на початку серпня в Росії створили дрон-"вулик", що запускає маленькі БПЛА. Автономна платформа оснащена штучним інтелектом і стартовими майданчиками для безпілотників, що виконують роль робочих "бджіл".

А в березні 2023 року в Росії випробували комплекс "Серп-ВС5" проти дронів. "Серп-ВС5" є модернізованою версією "Серп-ВС", презентованої торік, але тепер він отримав можливість пригнічувати не тільки цивільні, а й військові дрони, які використовуються для розвідки або атак.