У Росії створили дрон-"вулик", що запускає маленькі БПЛА: навіщо вони потрібні (відео)

Автономна платформа оснащена штучним інтелектом і стартовими майданчиками для безпілотників, що виконують роль робочих "бджіл".

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У Сколковському інституті науки та технологій Дмитро Цецеруков і його колеги придумали гібридну роботизовану платформу, яка запускає зі своєї "бази" невеликі дрони, повідомляє NewScientist. Гібридний безпілотник під назвою MorphoLander може пересуватися пересіченою місцевістю і навіть літати, виконуючи роль своєрідного авіаносця для своїх маленьких безпілотників.

За задумом російських учених, їхній MorphoLander призначений для мирних цілей — допомагатиме рятувальникам або проводитиме інспекцію на великих промислових підприємствах. Наприклад, великий безпілотник-носій може закріпитися на лінії електропередач і випустити в небо кілька малих дронів для обстеження аварійної ділянки. Усіма операціями керує спеціальний алгоритм на основі штучного інтелекту.

Щоправда, через обмеження за масою материнський безпілотник має батарею, здатну підтримувати політ протягом лише 12 хвилин. Але він може приземлитися і випустити два крихітних дрони, кожен з яких важить 27 г і має тривалість польоту близько 30 хвилин.

Усією системою і маленькими дронами керує ШІ Фото: Скриншот

Прототип має лише два посадочні майданчики, кожен діаметром 20 см. Але команда стверджує, що в майбутніх моделях вони оснастять MorphoLander платформами, на які поміститься з дюжину маленьких БПЛА. А ще дослідники хочуть удосконалити платформу таким чином, щоб одразу кілька MorphoLander могли взаємодіяти та приземлятися поруч в одній точці.

Дмитро Цецеруков порівнює свою платформу MorphoLander з мобільним вуликом, а невеликі безпілотники — з робочими бджолами, які можуть виконувати безліч дрібних завдань. Такий підхід дає змогу збільшити загальний час польоту порівняно з тим, що може зробити один великий безпілотник. "Я б сказав, що ми можемо продовжити термін служби безпілотних рятувальних операцій утричі або навіть учетверо", — каже Дмитро.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні студенти зібрали унікальну систему для дронів. Це модульна платформа з металодетектором підвищеної чутливості, камерою і блоком позиціювання. Її можна встановити на гусеничну та колісну техніку і навіть на безпілотні літальні апарати.