У Китаї показали 10-тонний реактивний дрон, здатний запускати рої БПЛА (відео)

На думку експертів, за потреби гігантський дрон Jiu Tian може бути переобладнаний для розвідки або завдавання ударів.

Напередодні міжнародного авіакосмічного салону Zhuhai Air Show в Китаї, організованого адміністрацією Пекіна, на території заходу було помічено прототип 10-тонного реактивного дрона Jiu Tian, здатного запускати рої безпілотників. На це звернули увагу експерти порталу The War Zone.

Прототип реактивного дрона Jiu Tian

Повідомляється, що безпілотник Jiu Tian, що в перекладі з китайської означає "Високе небо", розроблений китайською державною корпорацією Aviation Industry Corporation of China (AVIC). Згаданий прототип також позначений латинським шрифтом SS-UAV.

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У виданні зазначили, що Jiu Tian має високо розташоване основне крило з мінімальною стріловидністю і невеликими вінглетами на закінцівках, а також h-подібний хвіст. У верхній частині центрального фюзеляжу розташований реактивний двигун. Під носом БПЛА можна помітити сенсорну вежу, ймовірно, оснащену електрооптичними та інфрачервоними камерами.

Експерти також вказали на центральну секцію, призначену для корисного навантаження. Вони припустили, що модуль може бути призначений для запуску дрібніших безпілотників, зокрема тих, що працюють у роях. Заявлена максимальна злітна вага Jiu Tian становить близько 10 тонн.

Прототип реактивного дрона Jiu Tian Фото: X (Twitter)

Крім можливості запускати рої, підкрильові пілони і датчики Jiu Tian дають змогу припустити, що в БПЛА закладено можливості розвідки, спостереження, виявлення цілей і завдавання ударів. У виданні вважають, що центральну секцію можна переобладнати, додавши додаткові пакети датчиків або здатність нести певні вантажі.

Підбиваючи підсумки, експерти порталу заявили, що Jiu Tian є потенційно важливим доповненням до безпілотного арсеналу Китаю, зокрема в ролі базового БПЛА для рою безпілотників.

Прототип реактивного дрона Jiu Tian Фото: X (Twitter)

Нагадаємо, на авіасалоні в Чжухаї 2024 року Китайська корпорація аерокосмічної науки і промисловості (CASIC) представила оновлену версію стелс-безпілотника Tianying, також відомого як Skyhawk.

Крім того, в Китаї заявили про створення нової потужної мікрохвильової зброї, яка нібито діє, як Зірка Смерті з культової франшизи "Зоряні війни".