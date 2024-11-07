У Китаї показали стелс-безпілотник Tianying: чим відрізняється новітній БПЛА (фото)

Апарат пройшов модернізацію і тепер здатний перебувати в повітрі до 14 годин і рухатися зі швидкістю 600 км/год. Розробники позиціонують безпілотник як стелс-розвідник, здатний виконувати стратегічні й тактичні завдання.

На авіасалоні в Чжухаї 2024 року Китайська корпорація аерокосмічної науки і промисловості (CASIC) представила оновлену версію стелс-безпілотника Tianying, також відомого як Skyhawk. Цей БПЛА з максимальною злітною масою 3000 кг розробляли для виконання розвідувальних місій у зонах підвищеного ризику. Докладніше про новий дрон розповіли 6 листопада оглядачі Army Recognition.

Безпілотна система розроблена з використанням стелс-технологій. Дрон здатний ефективно діяти в спірних районах, уникаючи виявлення противником. Таким чином Tianying призначений для малої тактичної розвідки і ведення спостереження, що робить його незамінним засобом в умовах підвищеної загрози.

Апарат здатний пересуватися зі швидкістю 600 км/год, а автономність польоту досягає до 14 годин, даючи йому змогу охоплювати значні відстані та ефективно вирішувати завдання зі збору розвідданих без постійного втручання оператора.

Фото: Army Recognition

Конструкція та модернізація

Розроблений Дослідницьким інститутом № 3 CASIC, Tianying вперше був продемонстрований у 2018 році. В оновленій версії, представленій 2024 року, відзначено поліпшені стелс-можливості, підтверджені демонстрацією триколісного шасі та зміненими аеродинамічними поверхнями крила.

Конструкція безпілотника Tianying

Модернізація Skyhawk включає нову конформну антену і змінені елерони, що збільшує дальність польоту і покращує скритність в умовах підвищеної небезпеки. Оглядачі зазначили, що конструкція Tianying нагадує американський RQ-170 Sentinel і російський С-70 "Охотник-Б", а розмах його крила становить приблизно 11 метрів, що, за даними CASIC, може дати змогу використовувати його з авіаносців.

Функціональність і застосування

Tianying позиціонується CASIC як багатоцільовий стелс-розвідник, здатний виконувати стратегічні й тактичні завдання. Китайські державні ЗМІ підкреслюють його можливості щодо взаємодії з іншими безпілотниками, такими як WJ-700, призначений для висотних і тривалих місій, а також з пілотованими платформами для спільних операцій.

За даними видання Jane's, Skyhawk може слугувати важливим елементом у багатоплатформенних операціях, виконуючи завдання потайливого проникнення, цілевказівки і підтримки атакувальних операцій.

"Взаємодія з пілотованими літаками та іншими БПЛА ще більше розширює його можливості з розвідки та спостереження, що робить його універсальним інструментом у сучасних військових операціях", — підсумували оглядачі.

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Нагадаємо, у червні Китай успішно провів випробування нового стелс-винищувача, що поєднує в собі пілотований літак і два відокремлюваних безпілотники.