В Китае показали стелс-беспилотник Tianying: чем отличается новейший БПЛА (фото)

Аппарат прошел модернизацию и теперь способен находится в воздухе до 14 часов и двигаться со скоростью 600 км/ч. Разработчики позиционируют беспилотник как стелс-разведчик, способный выполнять стратегические и тактические задачи.

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На авиасалоне в Чжухае в 2024 году Китайская корпорация аэрокосмической науки и промышленности (CASIC) представила обновленную версию стелс-беспилотника Tianying, также известного как Skyhawk. Этот БПЛА с максимальной взлетной массой 3000 кг разрабатывался для выполнения разведывательных миссий в зонах повышенного риска. Подробнее о новом дроне рассказали 6 ноября обозреватели Army Recognition.

Беспилотная система разработана с использованием стелс-технологий. Дрон способен эффективно действовать в спорных районах, избегая обнаружения противником. Таким образом Tianying предназначен для малой тактической разведки и ведения наблюдения, что делает его незаменимым средством в условиях повышенной угрозы.

Аппарат способен передвигаться со скоростью 600 км/ч, а автономность полета достигает до 14 часов, позволяя ему охватывать значительные расстояния и эффективно решать задачи по сбору разведданных без постоянного вмешательства оператора.

Фото: Army Recognition

Конструкция и модернизация

Разработанный Исследовательским институтом № 3 CASIC, Tianying впервые был продемонстрирован в 2018 году. В обновленной версии, представленной в 2024 году, отмечены улучшенные стелс-возможности, подтвержденные демонстрацией трехколесного шасси и измененными аэродинамическими поверхностями крыла.

Конструкция беспилотника Tianying

Модернизация Skyhawk включает новую конформную антенну и измененные элероны, что увеличивает дальность полета и улучшает скрытность в условиях повышенной опасности. Обозреватели отметили, что конструкция Tianying напоминает американский RQ-170 Sentinel и российский С-70 "Охотник-Б", а размах его крыла составляет около 11 метров, что, по данным CASIC, может позволить его использование с авианосцев.

Функциональность и применение

Tianying позиционируется CASIC как многоцелевой стелс-разведчик, способный выполнять стратегические и тактические задачи. Китайские государственные СМИ подчеркивают его возможности по взаимодействию с другими беспилотниками, такими как WJ-700, предназначенный для высотных и продолжительных миссий, а также с пилотируемыми платформами для совместных операций.

По данным издания Jane’s, Skyhawk может служить важным элементом в многоплатформенных операциях, выполняя задачи скрытного проникновения, целеуказания и поддержки атакующих операций.

"Взаимодействие с пилотируемыми самолетами и другими БПЛА еще больше расширяет его возможности по разведке и наблюдению, что делает его универсальным инструментом в современных военных операциях", — подытожили обозреватели.

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Напомним, в июне Китай успешно провел испытания нового стелс-истребителя, сочетающего в себе пилотируемый самолет и два отделяемых беспилотника.