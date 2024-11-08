В Китае показали 10-тонный реактивный дрон, способный запускать рои БПЛА (видео)

По мнению экспертов, при потребности гигантский дрон Jiu Tian может быть переоборудован для разведки или нанесения ударов.

В преддверии международного авиакосмического салона Zhuhai Air Show в Китае, организованного администрацией Пекина, на территории мероприятия был замечен прототип 10-тонного реактивного дрона Jiu Tian, способного запускать рои беспилотников. На это обратили внимание эксперты портала The War Zone.

Прототип реактивного дрона Jiu Tian

Сообщается, что беспилотник Jiu Tian, что в переводе с китайского означает "Высокое небо", разработан китайской государственной корпорацией Aviation Industry Corporation of China (AVIC). Упомянутый прототип также обозначен латинским шрифтом SS-UAV.

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В издании отметили, что Jiu Tian имеет высоко расположенное основное крыло с минимальной стреловидностью и небольшими винглетами на законцовках, а также h-образный хвост. В верхней части центрального фюзеляжа расположен реактивный двигатель. Под носом БПЛА можно заметить сенсорная башня, вероятно, оснащенную электрооптическими и инфракрасными камерами.

Эксперты также указали на центральную секцию, предназначенную для полезной нагрузки. Они предположили, что модуль может быть предназначен для запуска более мелких беспилотников, в частности работающих в роях. Заявленный максимальный взлетный вес Jiu Tian составляет около 10 тонн.

Прототип реактивного дрона Jiu Tian Фото: X (Twitter)

Кроме возможности запускать рои, подкрыльевые пилоны и датчики Jiu Tian позволяют предположить, что в БПЛА заложены возможности разведки, наблюдения, обнаружения целей и нанесения ударов. В издании полагают, что центральную секцию можно переоборудовать, добавив дополнительные пакеты датчиков или способность нести определенные грузы.

Подводя итоги, эксперты портала заявили, что Jiu Tian являет собой потенциально важное дополнение к беспилотному арсеналу Китая, в том числе в роли базового БПЛА для роя беспилотников.

Прототип реактивного дрона Jiu Tian Фото: X (Twitter)

Напомним, на авиасалоне в Чжухае в 2024 году Китайская корпорация аэрокосмической науки и промышленности (CASIC) представила обновленную версию стелс-беспилотника Tianying, также известного как Skyhawk.

Кроме того, в Китае заявили о создании нового мощного микроволнового оружия, которые якобы действует, как Звезда Смерти из культовой франшизы "Звездные войны".