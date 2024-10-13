Попытались, но потерпели неудачу: почему рой дронов победил армию Китая

В ходе военных учений НОАК пыталась противостоять рою беспилотников, но в итоге удалось отразить лишь 40% их числа. По этим результатам перед армейцами встает вопрос о создании многоуровневой защиты от БПЛА.

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Эксперты считают, что для эффективной борьбы с роем беспилотников может потребоваться многоуровневая защита, включающая радиоэлектронные помехи, ракеты класса "земля-воздух" и лазеры.

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) недавно испытала свои возможности по борьбе с роем беспилотников, добившись лишь 40-процентного успеха в противодействии рою из 11-12 дронов.

Фокус перевел статью американского журналиста Питера Сучиу об эффективности стаи боевых дронов, которая была выявлена китайцами в ходе учений.

В учениях использовались шесть самоходных зенитных артиллерийских установок Type 95 и три Type 07.

Несмотря на наличие современных систем слежения и целеуказания, для НОАК оказалось проблематичным сбивать быстрые и небольшие беспилотники, способные быстро менять траекторию.

Эти испытания подчеркивает проблематичность борьбы с большими роями дронов.

Эксперты считают, что для эффективного противодействия роящимся дронам понадобится многоуровневая защита, включающая радиоэлектронные помехи, ракеты класса "земля-воздух" и лазеры.

Скромные успехи Китая в борьбе с роем дронов

Беспилотники продолжают менять обстановку на современном поле боя. Малые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) с большим успехом применяются против основных боевых танков (ОБТ), колонн техники и даже передовых позиций противника. Даже одиночному БПЛА с видом от первого лица (FPV) трудно противостоять, а так называемыми "роями" беспилотников можно быстро подавить противника.

"Рои превосходят беспилотники с индивидуальным управлением благодаря связи между дронами, которая позволяет передавать информацию, собранную датчиками одного дрона, непосредственно всей группе и корректировать ее поведение без дополнительного участия оператора или командиров", – пишут Джош Кертис и Энтони Де Лука-Баратта для The National Interest.

Вооруженные силы США изучают варианты противодействия такой угрозе, но их успехи ограничены. Хорошая новость заключается в том, что то же самое справедливо и для Китая. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) недавно провела операцию по борьбе с роем беспилотников, в ходе которой смогла отразить лишь 40% роя.

Китайские государственные СМИ в начале прошлого месяца сообщили, что в ходе недавних учений НОАК провела испытания своих возможностей по борьбе с роем дронов. Согласно сообщениям, рой состоял всего из 11-12 беспилотников коммерческого типа. Задачей 77-й группы сухопутных войск Народно-освободительной армии было уничтожение беспилотников – для этого использовались два типа гусеничных самоходных зенитных артиллерийских установок.

Кадры учений в Китае с участием роя дронов Фото: Скрин видео

Международная военно-аналитическая компания Janes сообщает, что она проанализировала видеоизображения и "обнаружила, что изначально в бой с БПЛА вступили шесть зенитных самоходных установок Type 95 (также известных как PGZ-95). Три 35-мм ЗСУ PGZ-09 (Type 07) также составляли первоначальный ответ НОАК на БПЛА".

По словам Джейнса, "PGZ-95 оснащены 25-мм орудиями Тype 87 с системой управления огнем, включающей электрооптический комплекс, установленный в носовой части башни. Комплекс включает в себя телевизионную камеру слежения с дальностью действия 6 км, инфракрасную камеру слежения с дальностью действия 5 км и лазерный дальномер (LRF) с дальностью действия 500-5500 м. Все это помогает рассчитать данные для наведения оружия".

Зенитные установки достигли всего 40% попаданий, что гораздо менее эффективно, чем хотелось бы НОАК – и следует добавить, что речь шла всего лишь о дюжине дронов. Если бы рой состоял из нескольких десятков или, возможно, сотен БПЛА, это означало бы, что значительный процент из них прорвется.

"Стрельба по роям беспилотников все еще остается довольно сложной из-за их скорости и небольшого размера, а также способности менять траекторию полета, из-за чего артиллеристы легко теряют цели", – объяснил CCTV Дуань Сяолун из неназванного полка 77-й группы сухопутных войск НОАК, сообщает Interesting Engineering.

Китайские военные применяют антидроновые системы Фото: Скрин видео

Понадобится многоуровневая защита

Системы ПВО, предназначенные для борьбы с пилотируемыми самолетами и ракетами, пока что остаются эффективными против отдельных дронов, но проблема заключается в их стоимости. Зенитные ракеты, которые стоят сотни тысяч или даже миллионы долларов, просто не подходят для борьбы с беспилотниками.

Для противодействия роям дронов потребуется многоуровневая защита, включающая системы электронных помех, ракеты класса "земля-воздух", системы оружия ближнего боя (CIWS), оружие направленной энергии (DEW) и лазеры. Даже этого может оказаться недостаточно, чтобы остановить крупный рой беспилотников. Но это проблема, с которой сталкиваются не только американские военные.

Для противодействия роям дронов потребуется многоуровневая защита

Об авторе

Питер Сучиу – журналист из Мичигана. За свою двадцатилетнюю журналистскую карьеру он участвовал в работе более чем четырех десятков журналов, газет и веб-сайтов, опубликовав свыше 3200 материалов. Регулярно пишет о военной технике, истории огнестрельного оружия, кибербезопасности, политике и международных делах. Питер также является автором статей для Forbes и Clearance Jobs. Вы можете следить за ним в Twitter: @PeterSuciu. Напишите автору по электронной почте: [email protected].