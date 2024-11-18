"Мертва вага" проти мікрочипа: чому дрони з оптоволокном РФ програють БПЛА ЗСУ з машинним зором

Безпілотники з машинним зором влучають в ціль, не залежно від дії РЕБ і від майстерності пілота, пояснив аналітик. Машинний зір отримують завдяки одній платі мікрокомп'ютера, яка майже нічого не важить.

ЗСУ та ЗС РФ ледь не одночасно прийшли до ідеї використання дронів з оптоволокна, які були б стійкими до впливу РЕБ. Україна згодом зосередилась на іншому напрямку розробок і почала впроваджувати штучний зір, одна з переваг якого — можливість взяти на борт дрона ЗСУ більшу кількість вибухівки. Про переваги нових українських безпілотників над російськими, які несуть важкі котушки, головний редактор порталу Defense Express Олег Катков розповів в ефірі телеканалу "Київ 24".

Катков пояснив, що Україна першою почала працювати з дронами, які несуть котушку з оптоволокном. Мета таких розробок — щоб оператор міг керувати польотом до цілі без розриву зв'язку з апаратом через дію ворожих засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Втім проблема полягала в тому, що це здорожчувало розробку, тому українські розробники перейшли до іншої ідеї, яка виявилась "більш перспективним рішенням". Ідеться про БПЛА з машинним зором: оператор визначає ціль, а пристрій далі керується мікрокомп'ютером, який летить у потрібному напрямку за допомогою спеціальної програми.

"Альтернативою є дрони з машинним зором і, можливо, вони навіть більш перспективні, тому що вони не лише не підпадають дії РЕБ, вони знижують пряму залежність результативності удару від майстерності оператора", — сказав він.

Аналітик порівняв, чому оптоволокно програє машинному зору. З його слів, котушка — "це мертва вага", і тому БПЛА не може нести надто велику кількість вибухівки. Водночас пристрій з машинним зором — це одна плата мінікомп'ютера, яка не забирає корисну вагу. Наступна перевага — оператор не повинен супроводжувати БПЛА протягом всього польоту до цілі, пролунало в ефірі телеканалу.

"Одна плата з процесором, який виконує значно краще ту саму функцію стійкості до РЕБ за рахунок автотрекінгу, автодонаведення на ціль: оператор просто показує, що хоче знищити, і все, далі це робить дрон автоматично", — підсумував Катков.

Крім того, у ефірі телеканалу перелічили, що уміє дрон з машинним зором:

авторозпізнання (розпізнавання цілі чи інших об'єктів);

автотрекінг;

автодонаведення на ціль.

Дрони ЗСУ — що відомо про нові БПЛА

Зазначимо, раніше Фокус писав про дрони з штучним інтелектом, які, за оцінками західних аналітиків, з'являться на фронті в Україні до початку 2025 року. Як пояснили журналісти, українські розробники отримали десятки тисяч мікрокомп'ютерів Skynode з системою штучного інтелекту. Завдяки цій системі пристрої стали стійкими до впливу РЕБ. У статті наголошується на перевагах цієї технології: Skynode коштує всього 15 дол. і пристрої можуть випускатись масово. На порталі компанії-виробника Auterion запевняють, що плати, розміром з палець, можна ставити на різні моделі БПЛА, роботизовані платформи і навіть морські безпілотники.

Нагадуємо, 17 вересня український фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов (Сергій Флеш) показав російський дрон на оптоволокні, який коштував у сто разів більше за плату зі штучним інтелектом.