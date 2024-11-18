"Мертвый вес" против микрочипа: почему дроны с оптоволокном РФ проигрывают БПЛА ВСУ с машинным зрением

Беспилотники с машинным зрением попадают в цель, независимо от действия РЭБ и от мастерства пилота, пояснил аналитик. Машинное зрение получают благодаря одной плате микрокомпьютера, которая почти ничего не весит.

ВСУ и ВС РФ едва ли не одновременно пришли к идее использования дронов из оптоволокна, которые были бы устойчивыми к воздействию РЭБ. Украина потом сосредоточилась на другом направлении разработок и начала внедрять искусственное зрение, одно из преимуществ которого — возможность взять на борт дрона ВСУ большее количество взрывчатки. О преимуществах новых украинских беспилотников над российскими, которые несут тяжелые катушки, главный редактор портала Defense Express Олег Катков рассказал в эфире телеканала "Киев 24".

Катков пояснил, что Украина первой начала работать с дронами, которые несут катушку с оптоволокном. Цель таких разработок — чтобы оператор мог управлять полетом к цели без разрыва связи с аппаратом из-за действия вражеских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Впрочем, проблема заключалась в том, что это удорожало разработку, поэтому украинские разработчики перешли к другой идее, которая оказалась "более перспективным решением". Речь идет о БПЛА с машинным зрением: оператор определяет цель, а устройство дальше управляется микрокомпьютером, который летит в нужном направлении с помощью специальной программы.

"Альтернативой являются дроны с машинным зрением и, возможно, они даже более перспективны, потому что они не только не подпадают под действия РЭБ, они снижают прямую зависимость результативности удара от мастерства оператора", — сказал он.

Аналитик сравнил, почему оптоволокно проигрывает машинному зрению. По его словам, катушка — "это мертвый вес", и поэтому БПЛА не может нести слишком большое количество взрывчатки. В то же время устройство с машинным зрением — это одна плата мини-компьютера, которая не забирает полезный вес. Следующее преимущество — оператор не должен сопровождать БПЛА в течение всего полета к цели, прозвучало в эфире телеканала.

"Одна плата с процессором, который выполняет значительно лучше ту же функцию устойчивости к РЭБ за счет автотрекинга, автодонаведения на цель: оператор просто показывает, что хочет уничтожить, и все, дальше это делает дрон автоматически", — подытожил Катков.

Кроме того, в эфире телеканала перечислили, что умеет дрон с машинным зрением:

автораспознавание (распознавание цели или других объектов);

автотрекинг;

автонаведение на цель.

Дроны ВСУ — что известно о новых БПЛА

Отметим, ранее Фокус писал о дронах с искусственным интеллектом, которые, по оценкам западных аналитиков, появятся на фронте в Украине к началу 2025 года. Как пояснили журналисты, украинские разработчики получили десятки тысяч микрокомпьютеров Skynode с системой искусственного интеллекта. Благодаря этой системе устройства стали устойчивыми к воздействию РЭБ. В статье отмечается преимущества этой технологии: Skynode стоит всего 15 долл. и устройства могут выпускаться массово. На портале компании-производителя Auterion уверяют, что платы, размером с палец, можно ставить на различные модели БПЛА, роботизированные платформы и даже морские беспилотники.

Напоминаем, 17 сентября украинский специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов (Сергей Флеш) показал российский дрон на оптоволокне, который стоил в сто раз больше платы с искусственным интеллектом.