"Будет прорыв": Украина срочно нарастила выпуск дешевых дронов с ИИ, которые не глушатся РЭБ

В начале 2025 года на поле боя в Украине выйдут дроны, которые управляются системой искусственного интеллекта. Таких устройств будет десятки тысяч и они совершат прорыв, написали аналитики WSJ.

Украина получила возможность выпускать в промышленных масштабах дешевые дроны, которые управляются системами искусственного интеллекта и достают до цели даже тогда, когда GPS-сигнал заглушили устройства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВС РФ. Модернизация беспилотников ВСУ стала возможна благодаря микрокомпьютерам, которых производители имеют десятки тысяч единиц. Когда поднимутся в воздух обновленные стаи украинских дронов, рассказало издание The Wall Srteet Journal.

Журналисты назвали новейшие беспилотники, которые получат бойцы ВСУ, "роботами-убийцами, которые вот-вот заполнят небо". В статье рассказывается о поступлении в Украину десятков тысяч модулей американской компании Auterion. Речь идет о мини-компьютерах Skynode, благодаря которым дроны смогут применять технологию искусственного интеллекта (ИИ) и им не будут мешать средства РЭБ врага, пояснило WSJ. Аналитики издания отметили, что Украина благодаря этим дешевым модулям сможет масштабировать производство обновленных БПЛА. Причем это может произойти в течение ближайшего времени.

"Назревает еще больший прорыв — автоматизированные дроны массового производства. [Они] должны выйти на поле боя в начале следующего года", — поясняется в статье.

Также отмечается, чем особенный прорыв, который делает Украина. Новые модули дают возможность выпускать гораздо более дешевые устройства с ИИ, чем это было возможно ранее. Мини-компьютер стоит 15 долл., еще столько же — миниатюрная видеокамера. На фото модуля с портала breakingdefense видим, что микрокомпьютер — размером с палец.

Украинские дроны — выглядит модуль Skynode S от компании Auterion Фото: Милитарный

Когда устройство "размером с обеденную тарелку" под руководством оператора добирается до российских позиций, оно попадает под действие РЭБ. После этого теряется сигнал, а значит, управляемость: удачные отработки старыми системами были на уровне один к пяти. После интеграции ИИ компьютер перебирает на себя ведение к цели: эффективность — девять из десяти, уверяет WSJ.

В статье пояснили, что обычно подобные системы ИИ устанавливаются на крылатые ракеты. Однако украинские специалисты создали программное обеспечение, которое устанавливается на Skynode. Десятки тысяч новейших украинских дронов получат компьютерное зрение, которое позволит обойти глушение GPS-сигнала. Кроме того, мини-компьютер имеет достаточно мощностей, чтобы управлять роем, написало издание.

WSJ также рассказало о выдумках ВС РФ относительно дронов. Среди прочего, вспомнили о катушках из оптоволокна, которые позволяют избежать глушения радиосигнала, и о БПЛА, которые управляются компьютером.

Украинские дроны — детали новых решений

На портале Auterion можно узнать о возможностях микрокомпьютера и о том, на каких устройствах его можно применять. В частности, его можно установить на дроны типа "коптер", "крылья", наземную роботизированную платформу, надводный беспилотник.

Украинские дроны — какие возможности модуля Skynode S от компании Auterion Фото: Скриншот Украинские дроны — на какие устройства можно установить модуль Модуль Skynode S от компании Auterion Фото: Скриншот

Отметим, в апреле 2024 года Фокус писал о дронах для ВСУ с ИИ, которые планируют выпускать украинские компании. Как заявил основатель группы компаний DroneUA Валерий Яковенко в эфире "Громадського радіо", речь идет о производительности производства — 100 тыс. ед. в месяц.

Напоминаем, в октябре директор одного из предприятий ОПК Украины Артем Вьюнник заявил, что в Украине на три месяца может остановиться производство дронов, и объяснил, каковы причины такой ситуации.