Поставки дронов в ВСУ могут остановиться на 3 месяца: производитель раскрыл причину (видео)

Директор одного из предприятий ОПК Украины Артем Вьюнник рассказал, что Минобороны до сих пор не начало заключать контракты на 2025 год. Кроме того, по его словам, логистика становится все сложнее.

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Поставки БПЛА украинского производства Вооруженным силам могут прекратиться на месяцы. Об этом в эфире телеканала "Киев" 31 октября сообщил директор предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины "Атлон Авиа", которое выпускает беспилотные авиационные комплексы, Артем Вьюнник.

Он рассказал, что сейчас продолжаются контракты, которые были заключены в конце 2023 года и в 2024 году.

"Но фактически контрактирование 2025 года сегодня не началось. И это очень обидно, ведь логистика очень сложная", — подчеркнул руководитель.

На фоне заявлений Китая о лицензировании экспорта компонентов для дронов ожидается, что это повлияет даже на закупку деталей у европейских компаний. Многие западные предприятия производят продукцию в КНР.

"Эта логистика становится еще сложнее", — объяснил Вьюнник.

По его словам, сегодня уже понятно, что в любом случае без паузы в поставках БПЛА украинской армии не обойтись.

"Как бы мы сегодня уже не решали эту проблему, определенный перерыв в поставках у нас точно будет. Возможно, это один, возможно, два, возможно, даже и три месяца в следующем году", — уточнил директор.

Январь 2025 года еще будет "закрыт" объемами предыдущего контракта, но поставки в феврале, марте и апреле — "под большим вопросом".

"Мы, конечно, делаем все возможное для того, чтобы это не произошло. Мы работаем в склад, мы фактически закупаем на свой риск компоненты за собственные оборотные средства для того, чтобы не останавливать ни производство, ни поставки", — заверил Вьюнник.

Он признал, что такая ситуация повторяется в течение последних 10 лет. Каждый год приходится производить БПЛА до того, как сотрудничество с Минобороны официально оформлено. Контракты должны были бы заключаться еще в июне-июле, тогда предприятие работало бы планово, и не вынуждено было "искать выход".

"К сожалению, именно такая ситуация, и она не только у нас", — добавил руководитель.

Напомним, аналитики Defence Express сообщили, что в Украине разрабатывают высокоточные боеприпасы для БПЛА. Они могут заменить обычные "сбросы".

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