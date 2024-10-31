На замену обычным "сбросам": в Украине тестируют новые боеприпасы для БПЛА

Ожидается, что высокоточные боеприпасы решат сразу несколько проблем, в частности зависимость точности "сброса" от погоды и ограничения по высоте.

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В Украине идут разработки по созданию высокоточных боеприпасов для беспилотных летательных аппаратов. Об этом пишет портал Defence Express.

Сообщается, что новые боеприпасы могут прийти на замену обычным "сбросам", а их массовое производство и применение позволит осуществить "гигантский скачок" в эффективности использования беспилотников.

В издании отметили, что о разработке данного оружия упоминало Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности. По информации ведомства, эти разработки демонстрировались в рамках совместно мероприятия с платформой развития военных технологий Brave1.

Из заявления министерства известно, что новые боеприпасы сбрасывались с высоты 1 км. Свои разработки в этой области представили 10 разработчиков, что говорит о наличии конкуренции и возможности выбрать лучший образец.

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Эксперты портала полагают, что речь идет о боеприпасах для тяжелых мультикоптеров-бомбардировщиков. По их словам, интеграция данной технологии позволит решить сразу две проблемы. Во-первых, это устранит зависимость точности "сброса" от мастерства оператора и погоды, в частности от ветра. Во-вторых, высокоточные боеприпасы позволят военным осуществлять "сбросы" с высоты, недостижимой для стрелкового оружия и "окопных" средств РЭБ.

В издании также указали на то, что перед разработчиками стоит сложнейшая комплексная задача. Упомянутые боеприпасы должны быть одновременно компактными, использовать доступную и устойчивую к РЭБ систему наведения, а также быть финансово приемлемыми.

Напомним, ранее российские оккупанты утверждали, что Силы обороны Украины начали использовать дроны-бомбардировщики типа "Баба Яга", оснащенные 125 мм снарядами с лазерным наведением.

В свою очередь украинский специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов (Сергей Флэш) сообщал, что Силы обороны Украины используют беспилотники для сброса мин с "умным" модулем инициации.