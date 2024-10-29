Литва впервые отправила в Украину FPV-дроны "Шпак": как они помогут ВСУ (фото)

Квадрокоптеры "Шпак" оснащены системой дистанционного подрыва и могут выполнять сложные маневры в воздухе.

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Литовский производитель беспилотников RSI Europe отправил в Украину первую партию FPV-дронов "Шпак" (Shpak) в рамках закупки Агентства оборонных ресурсов. Об этом пишет портал Defence Industry Europe.

БПЛА может нести до 5 кг взрывчатки Фото: RSI Europe

Сообщается, что Shpak являет собой 10-дюймовый FPV-квадрокоптер, предназначенный для уничтожения целей. БПЛА может нести до 5 кг полезной нагрузки и оснащен системой дистанционного подрыва. Эти особенности делают аппарат универсальной платформой для выбора взрывчатки и целей.

Наземная станция дрона "Шпак" Фото: RSI Europe

По данным портала, Shpak оснащен передовой технологией перестройки радиочастот, что увеличивает его стойкость перед вражескими средствами радиоэлектронной борьбы. К дронам также прилагаются наземные станции и антенны, позволяющие операторам работать на больших расстояниях.

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Генеральный директор RSI Europe Т. Милашаускас также раскрыл историю названия нового БПЛА. Он отметил, что литовцы, украинцы, а также поляки называют скворцов похожим словом — "špokas", в отличие от россиян.

"Мы считаем, что такое название идеально подходит для литовского беспилотника, сражающегося в руках украинцев", — сказал глава компании.

На официальном сайте RSI Europe заявлены следующие характеристики дрона Shpak:

дальность полета — до 20 км;

дальность связи — до 20 км;

скорость до 150 км/ч

вес — 2 кг;

Производитель также отмечает, что БПЛА может выполнять крутые повороты и другие сложные маневры. Для ночных операций доступна опция с тепловизионной камерой.

Дрон "Шпак" Фото: RSI Europe

Напомним, правительство Литвы объявило, что поставит украинским и литовским Вооруженным силам тысячи дронов GA-10-FPV-AI в рамках масштабных инвестиций в недорогие вооружения, которые меняют современный бой.

Ранее также сообщалось, что Министерство обороны в Украине провело под Киевом испытания беспилотных летательных аппаратов, предоставленных производителями из Литвы.