Улучшены по просьбам ВСУ: в Украине испытали новые боевые дроны из Литвы (фото)

Власти Литвы выделят 5 миллионов евро на беспилотники, соответствующие потребностям украинских военных на поле боя.

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Министерство обороны в Украине провело под Киевом испытания беспилотных летательных аппаратов, предоставленных производителями из Литвы. Об этом сообщило Министерство обороны Литвы на своем официальном сайте.

Как отмечают в ведомстве, испытания были организованы для того, чтобы украинцы могли выбрать себе наиболее подходящие модели БПЛА. Для этого дроны протестировали в условиях, приближенным к фронтовым. В этот раз выступили пять литовских компаний, которые улучшали свои беспилотники, опираясь на отзывы украинских специалистов.

Сообщается, что представители ВСУ оценили представленные БПЛА и озвучили свои оценки и предложения. На основании этих рекомендаций литовские производители смогут еще больше усовершенствовать свои дроны, после чего будут подписаны контракты.

Минобороны Литвы не раскрывает, какие именно БПЛА тестировались, отметив лишь, что все аппараты отличались техническими характеристиками, комплектующими и наличием инновационных технологий. Министерство также опубликовало фото FPV-дрона.

В Украине испытывают литовские дроны Фото: Минобороны Литвы

Министр национальной обороны Лауринас Качюнас отметил, что Литва стремится стимулировать производство беспилотников и средств для борьбы с ними. В свою очередь украинцы делятся с литовскими производителями своим опытом использования БПЛА в войне, а также тестируют их изделия, чтобы подписать контракты на поставку самых подходящих моделей.

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"Это огромный стимул и значительный шаг для наших производителей дронов, поскольку технологии и возможности дронов являются необходимым условием наличия современных вооруженных сил", — подчеркнул Лауринас Качюнас.

В ведомстве также отметили, что Вильнюс планирует предоставить Украине беспилотники литовских производителей на сумму 5 миллионов евро. Такое же оборудование будет закуплено для Вооруженных сил Литвы.

Напомним, литовский производитель дронов Granta Autonomy представил на выставке в Париже разведывательные мини-БПЛА Hornet XR, лично испытанные главой и сотрудниками компании на фронте в Украине.

В свою очередь немецкая компания HIGHCAT испытает на территории Украины свой новый беспилотный летательный аппарат HCX, который устойчив к действию вражеских средств радиоэлектронной борьбы, поскольку поддерживает связь через оптоволоконный кабель.