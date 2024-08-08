Покращені на прохання ЗСУ: в Україні випробували нові бойові дрони з Литви (фото)

Влада Литви виділить 5 мільйонів євро на безпілотники, що відповідають потребам українських військових на полі бою.

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Міністерство оборони в Україні провело під Києвом випробування безпілотних літальних апаратів, наданих виробниками з Литви. Про це повідомило Міністерство оборони Литви на своєму офіційному сайті.

Як зазначають у відомстві, випробування було організовано для того, щоб українці могли вибрати собі найбільш підходящі моделі БПЛА. Для цього дрони протестували в умовах, наближених до фронтових. Цього разу виступили п'ять литовських компаній, які покращували свої безпілотники, спираючись на відгуки українських фахівців.

Повідомляється, що представники ЗСУ оцінили представлені БПЛА і озвучили свої оцінки та пропозиції. На підставі цих рекомендацій литовські виробники зможуть ще більше вдосконалити свої дрони, після чого будуть підписані контракти.

Міноборони Литви не розкриває, які саме БПЛА тестували, зазначивши лише, що всі апарати відрізнялися технічними характеристиками, комплектуючими та наявністю інноваційних технологій. Міністерство також опублікувало фото FPV-дрона.

В Україні випробовують литовські дрони Фото: Міністерство оборони Литви

Міністр національної оборони Лаурінас Качюнас зазначив, що Литва прагне стимулювати виробництво безпілотників і засобів для боротьби з ними. Зі свого боку, українці діляться з литовськими виробниками своїм досвідом використання БПЛА у війні, а також тестують їхні вироби, щоб підписати контракти на поставку найбільш підходящих моделей.

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"Це величезний стимул і значний крок для наших виробників дронів, оскільки технології та можливості дронів є необхідною умовою наявності сучасних збройних сил", — наголосив Лаурінас Качюнас.

У відомстві також зазначили, що Вільнюс планує надати Україні безпілотники литовських виробників на суму 5 мільйонів євро. Таке ж обладнання буде закуплено для Збройних сил Литви.

Нагадаємо, литовський виробник дронів Granta Autonomy представив на виставці в Парижі розвідувальні міні-БПЛА Hornet XR, які особисто випробував глава і співробітники компанії на фронті в Україні.

Зі свого боку німецька компанія HIGHCAT випробує на території України свій новий безпілотний літальний апарат HCX, який стійкий до дії ворожих засобів радіоелектронної боротьби, оскільки підтримує зв'язок через оптоволоконний кабель.