"У тилу ворога": директор литовської компанії особисто тестує свої БПЛА в Україні (фото)

За словами глави Granta Autonomy Гедімінаса Гуоби, його компанія запускала розвідувальні дрони над головами окупантів, щоб перевірити стійкість апаратів до дії систем РЕБ.

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Литовський виробник дронів Granta Autonomy представив на виставці в Парижі розвідувальні міні-БПЛА Hornet XR, які особисто випробували співробітники компанії на фронті в Україні. Про це повідомляє European Security & Defence з посиланням на виступ генерального директора компанії Гедімінаса Гуоби.

Як зазначає Гедімінас Гуоба, торік представники Granta Autonomy провели доволі багато часу в Україні, тестуючи та покращуючи канали передачі даних своїх БПЛА. Завдяки цьому розробникам вдалося створити повністю стійку до перешкод систему. Директор компанії підкреслив, що його фахівці запускали дрон у тилу ЗС РФ, прямо над російськими військами, і не помітили впливу засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) на апарат.

"Минулого тижня я знову був в Україні, і ми тестували цей БПЛА [Hornet XR] із силами спеціальних операцій у тилу ворога", — розповів глава Granta Autonomy.

Корисне навантаження Hornet XR Фото: European Security & Defence

За словами Гедімінаса Гуоби, Hornet XR створено з урахуванням відгуків про попередні системи, він безшумний і майже не помітний у повітрі. Його розмах крил становить 1,6 метра, довжина — 0,84 метра, а маса 2,9 кілограма. Дрон запускається з рук, може автономно виконувати місії протягом трьох годин і має дальність передачі даних щонайменше 30 кілометрів. Розробник вирішив особисто випробувати його в Україні, щоб переконатися, що він може літати в дуже складному середовищі, під дією ворожих систем РЕБ. У рамках Eurosatory 2024 компанія також показала кадри спостереження за російськими військами в Україні, записані дронами за тиждень до виставки.

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Говорячи про поїздки в Україну, Гедімінас Гуоба зазначив, що через сусідство з РФ у пріоритеті компанії створення БПЛА, стійких до російського обладнання, а тестування на передовій дає змогу зробити апарати якіснішими. Він також зазначив, що належить до покоління, яке жило в СРСР і ще знає російську мову, що полегшує комунікацію з українськими військовими.

Що стосується кількості БПЛА від Granta Autonomy в Україні, за словами директора компанії, це двозначна кількість, але до кінця цього року буде тризначною. Минулого року міністерство оборони Литви відправило ці дрони в Україну, а цього року відомство вже закупило їх для власних потреб.

Нагадаємо, на виставці Dronų diena 2024 у Литві також було представлено БПЛА, що зовні нагадує російський баражувальний боєприпас "Ланцет". Міністр національної оборони Лаурінас Кащюнас наголосив, що наразі 6-7 компаній у Литві виробляють більшу кількість БПЛА, які можна буде випробувати в Україні.

Крім того, уряд Литви виділив додаткових 13,5 млн євро на закупівлю радарів для України. Вони посилять оповіщення, візуальне попередження та можливість знищення ворожих повітряних об'єктів.