За ініціативою Франції: у Литві заявили, що готові відправити в Україну своїх інструкторів

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс зазначив, що Вільнюс може повторно відправити інструкторів в Україну, як це було до початку війни.

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Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що його країна готова приєднатися до пропозиції французького президента Еммануеля Макрона щодо відправлення західних військових інструкторів в Україну. Про це інформує телеканал LCI.

За словами Ландсбергіса, Вільнюс міг би повторно направити в Україну інструкторі, які перебували в країні до початку російського повномасштабного вторгнення. Він вважає такий крок терміновим і необхідним.

На думку глави литовської дипломатії, Франція могла б розвинути свою провідну роль у протиповітряній обороні Балтії.

"Ми переконані, що французи дійсно могли б займати лідируючу позицію, розгорнувши елементи протиповітряної оборони в країнах Балтії та переконавши потім інших союзників для управління ротаціями на місці"", — сказав Габріелюс Ландсбергіс.

Раніше в інтерв'ю британському виданню The Guardian Габріелюс Ландсбергіс заявив, що країни Заходу можуть відправити своїх військових інструкторів до України для навчання.

"Наші війська перед війною займалися навчанням військових в Україні, і ми займаємось цим вже впродовж багатьох років. Тому повернення до цієї традиції може бути цілком реальним. Це може бути першим кроком в ініціативі президента Макрона", – сказав глава МЗС Литви.

Також дипломат висловив переконання, що навчання українських військових на території України буде "більш практичним", ніж навчання в країнах-членах НАТО.

Нагадаємо, що 4 березня неподалік північних кордонів Росії почалися масштабні військові навчання сил НАТО Nordic Response 2024, у яких взяли участь понад 20 тисяч військовослужбовців із 13 країн.

Крім того, Фокус писав, що в середині березня 2024 року у Білорусі стартували нові військові навчання. Відомо, що наставниками для білоруських бійців виступили російські фахівці.