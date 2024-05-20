По инициативе Франции: в Литве заявили, что готовы отправить в Украину своих инструкторов

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис отметил, что Вильнюс может повторно отправить инструкторов в Украину, как это было до начала войны.

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Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что его страна готова присоединиться к предложению французского президента Эммануэля Макрона об отправке западных военных инструкторов в Украину. Об этом информирует телеканал LCI.

По словам Ландсбергиса, Вильнюс мог бы повторно направить в Украину инструкторов, которые находились в стране до начала российского полномасштабного вторжения. Он считает такой шаг срочным и необходимым.

По мнению главы литовской дипломатии, Франция могла бы развить свою ведущую роль в противовоздушной обороне Балтии.

"Мы убеждены, что французы действительно могли бы занимать лидирующую позицию, развернув элементы противовоздушной обороны в странах Балтии и убедив затем других союзников для управления ротациями на месте", — сказал Габриэлюс Ландсбергис.

Ранее в интервью британскому изданию The Guardian Габриэлюс Ландсбергис заявил, что страны Запада могут отправить своих военных инструкторов в Украину для обучения.

"Наши войска перед войной занимались обучением военных в Украине, и мы занимаемся этим уже на протяжении многих лет. Поэтому возвращение к этой традиции может быть вполне реальным. Это может быть первым шагом в инициативе президента Макрона", — сказал глава МИД Литвы.

Также дипломат выразил убеждение, что обучение украинских военных на территории Украины будет "более практичным", чем обучение в странах-членах НАТО.

Напомним, что 4 марта недалеко от северных границ России начались масштабные военные учения сил НАТО Nordic Response 2024, в которых приняли участие более 20 тысяч военнослужащих из 13 стран.

Кроме того, Фокус писал, что в середине марта 2024 года в Беларуси стартовали новые военные учения. Известно, что наставниками для белорусских бойцов выступили российские специалисты.