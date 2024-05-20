По инициативе Франции: в Литве заявили, что готовы отправить в Украину своих инструкторов
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис отметил, что Вильнюс может повторно отправить инструкторов в Украину, как это было до начала войны.
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что его страна готова присоединиться к предложению французского президента Эммануэля Макрона об отправке западных военных инструкторов в Украину. Об этом информирует телеканал LCI.
По словам Ландсбергиса, Вильнюс мог бы повторно направить в Украину инструкторов, которые находились в стране до начала российского полномасштабного вторжения. Он считает такой шаг срочным и необходимым.
По мнению главы литовской дипломатии, Франция могла бы развить свою ведущую роль в противовоздушной обороне Балтии.
"Мы убеждены, что французы действительно могли бы занимать лидирующую позицию, развернув элементы противовоздушной обороны в странах Балтии и убедив затем других союзников для управления ротациями на месте", — сказал Габриэлюс Ландсбергис.
Ранее в интервью британскому изданию The Guardian Габриэлюс Ландсбергис заявил, что страны Запада могут отправить своих военных инструкторов в Украину для обучения.
"Наши войска перед войной занимались обучением военных в Украине, и мы занимаемся этим уже на протяжении многих лет. Поэтому возвращение к этой традиции может быть вполне реальным. Это может быть первым шагом в инициативе президента Макрона", — сказал глава МИД Литвы.
Также дипломат выразил убеждение, что обучение украинских военных на территории Украины будет "более практичным", чем обучение в странах-членах НАТО.
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