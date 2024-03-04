"Північна відповідь": НАТО вперше починає у Фінляндії масштабні військові навчання

У маневрах, які пройдуть під керівництвом Норвегії, будуть задіяні 50 кораблів, 100 літальних апаратів і 20 тисяч особового складу. З них 4 тисячі — фінські військовослужбовці.

Related video

Біля північних кордонів Росії 4 березня стартують масштабні військові навчання сил НАТО Nordic Response 2024 за участю понад 20 тисяч військовослужбовців із 13 країн. Зокрема, маневри вперше проводитимуться на території Фінляндії і триватимуть до 15 березня. Про це повідомляє фінське агентство Yle.

Навчання "Північна відповідь" пройдуть під керівництвом Норвегії. Повідомляється, що для Фінляндії, яка має 1340 кілометрів спільного кордону з РФ, цей захід має величезне значення, оскільки вона вперше братиме участь у маневрах такого масштабу.

"12-денні навчання мають велике значення для Фінляндії, оскільки це не тільки найбільші навчання, в яких коли-небудь брали участь фінські сили оборони за кордоном, а й вперше, коли Фінляндія як член НАТО відпрацьовує колективну оборону альянсу", — зазначає агентство.

Маневри пройдуть також у північних регіонах Норвегії та Швеції. У них залучена Бельгія, Канада, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція, Велика Британія і США. Очікується, що на навчання буде направлено понад 50 кораблів, включно з фрегатами й підводними човнами, а також понад 100 літальних апаратів. А контингент, який буде залучений у маневрах, сягає чисельності у 20 тисяч військовослужбовців, з яких чотири тисячі — фінські військові.

Реакція Москви

На захід відреагувала низка російських чиновників. Зокрема, представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Nordic Response 2024 загрожують ескалацією напруженості в північному регіоні та не залишаться без відповіді Москви.

"Чергові мілітаристські дії норвезької влади загрожують додатковою ескалацією напруженості в Євроарктичному регіоні. Крім того, завдають шкоди безпеці самої Норвегії, яка фактично добровільно відмовляється від власних незалежності та суверенітету", — сказала Захарова на брифінгу 7 лютого.

Зі свого боку, заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв у зв'язку із заходом сказав, що західні політики та керівництво НАТО вирішили "взяти на переляк" Росію, додавши водночас, що це "конвульсія в'ялих західних м'язів".

Важливо

НАТО відкриє навчальний центр для українських військових: що про нього відомо

Нагадаємо, Nordic Response 2024 відбудуться в межах масштабного заходу під назвою Steadfast Defender 2024. У межах навчань, які відбуваються з 31 січня до 31 травня, відпрацьовують відповідь на гіпотетичну воєнну агресію проти країни–члена НАТО, яка автоматично активує ст. 5 Північноатлантичного договору.

Маневри примітні тим, що це не тільки найтриваліші, а й наймасштабніші навчання західного військового блоку з 1988 року, тобто з часів закінчення Холодної війни.