НАТО відкриє навчальний центр для українських військових: що про нього відомо

За даними ЗМІ, проєкт можуть остаточно схвалити під час саміту у липні. Члени альянсу ще вирішують, як він буде фінансуватись та які там працюватимуть інструктори.

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НАТО створить військовий навчальний центр для українських бійців. Ця ініціатива покликана посилити підтримку України у війні та допомогти країні з вступом в альянс. Про це повідомили 14 лютого у виданні El Pais.

За даними ЗМІ, НАТО запустить центр оборонної підготовки, аналізу та освіти для українських військових.

"Новий проєкт, який доповнить навчальну місію ЄС і програми, спрямований на допомогу Києву не тільки у військовій підготовці його солдатів і військового персоналу, але й навчанню їх стратегії та управлінню", — передали журналісти.

Окрім підвищення рівня підтримки центр допоможе адаптувати українські війська до стандартів НАТО. Раніше альянс уникав кроків, як у Кремлі могли б сприйняти як загрозу. Цей проєкт свідчить про зміну "філософії" в цьому питанні та новий етап відносин між НАТО й Україною.

Нині 31 союзник альянсу ще обговорюють, як центр буде фінансуватись та який тип тренерів у ньому працюватиме. Зі слів неназваних дипломатичних джерел, інструктори можуть бути найняті вже на нову базу або ж надіслані НАТО на коротші терміни.

За інформацією видання, остаточне схвалення новий проєкт може отримати вже у липні — на саміті у Вашингтоні.

"Згідно з проєктом, який завершується НАТО, новий спеціалізований центр забезпечить ширшу підготовку, ніж те, що зараз пропонують союзники", — підкреслили у матеріалі.

Нагадаємо, в ISW підтвердили, що станом на 14 лютого ЗС РФ контролювали щонайменше 15,4% Авдіївки у Донецькій області.

У ЗМІ інформували, що Європа збільшила військові витрати. Виробники зброї працюють цілодобово, але, за оцінкою зі США, цих зусиль недостатньо для компенсації низьких інвестицій в оборонну сферу протягом десятиліть.