Берлін, Париж та, можливо, Лондон: Зеленський вирушить в дипломатичний тур Європою, — NYT

За даними ЗМІ, президент України добиватиметься посилення військової допомоги. Очікується, що він відвідає столиці країн-партнерів в період Мюнхенської безпекової конференції.

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Президент України Володимир Зеленський вирушить цього тижня у дипломатичний тур Європою. Про це 13 лютого повідомили у The New York Times.

У ЗМІ зазначили, що Київ має намір звернутись за підтримкою до європейських союзників на тлі дискусій у США. Очікується, що з цією метою Зеленський відвідає Берлін, Париж та, можливо, Лондон.

"Президент Володимир Зеленський подвоює свої дипломатичні контакти з Європою в надії почати заповнювати порожнечу, утворену місяцями американської нерішучості", — пояснили журналісти.

Передбачається, що президент України наполягатиме на більшій військовій допомозі. Його візити у Німеччину, Францію та, можливо, Велику Британію мають відбутися одночасно з Мюнхенською конференцією з безпеки. Ця зустріч лідерів, зі слів неназваного українського чиновника, буде зосереджена на міжнародній безпеці. За інформацією ЗМІ, конференція проходитиме із 16 по 18 лютого.

"Послання України своїм європейським союзникам цього тижня, швидше за все, буде таким же, як і перед війною. Але тепер, як сподівається Київ, багато ілюзій щодо намірів Росії розвіялися, і небезпека, яку Росія представляє для континенту, стала очевидною в бійні, вчиненій в Україні", — зазначили у виданні.

В ОП не коментують плани Зеленського з міркувань безпеки.

Нагадаємо, у ЗСУ поділились кадрами провального штурму російської піхоти на Запорізькому напрямі. 11 окупантів поповнили обмінний фонд України.

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