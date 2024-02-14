Їхала на підкріплення: Сили Оборони спалили колону техніки РФ біля Авдіївки, — DeepState (фото)

Росіяни їхали колоною, яка складалася з майже десяти одиниць техніки. Ворожу бронетехніку знищили на окупованій території між Верхньоторецьким та Кам'янкою.

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На Авдіївському напрямку колона російської техніки не доїхала до місця призначення. її знищили бійці Сил оборони України. Про це 14 лютого повідомили аналітики DeepState.

"Вночі Сили Оборони спалили колону ворога біля Авдіївки. К*цапи готувалися перекинути техніку в Авдіївку, але між Верхньоторецьким та Кам'янкою були знищені. Велика спільна робота всіх "авдіївських" бригад та батальйонів", — йдеться в повідомленні DeepState.

На оприлюднених фото видно, що ворожа колона складалася майже з десятка одиниць і "загинула" в десь у донецькому степу.

Колона техніки окупантів

Офіційно Генштаб ЗСУ про знищення російської колони біля Авдіївки не повідомляв.

Нагадаємо, що на Марʼїнському напрямку на Донеччині несприятлива погода допомогла бійцям ЗСУ витримати ворожий штурм. Техніка окупантів застрягла в багні, а вояки почали розбігатися.

Раніше повідомлялося, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав позиції поблизу Авдіївки та Куп'янська. Він визнав, що ситуація там надскладна.