Ехала на подкрепление: Силы Обороны сожгли колонну техники РФ возле Авдеевки, — DeepState (фото)

Россияне ехали колонной, которая состояла из почти десяти единиц техники. Вражескую бронетехнику уничтожили на оккупированной территории между Верхнеторецким и Каменкой.

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На Авдеевском направлении колонна российской техники не доехала до места назначения. ее уничтожили бойцы Сил обороны Украины. Об этом 14 февраля сообщили аналитики DeepState.

"Ночью Силы Обороны сожгли колонну врага возле Авдеевки. К*цапы готовились перебросить технику в Авдеевку, но между Верхнеторецким и Каменкой были уничтожены. Большая совместная работа всех "авдеевских" бригад и батальонов", — говорится в сообщении DeepState.

На обнародованных фото видно, что вражеская колонна состояла почти из десятка единиц и "погибла" где-то в донецкой степи.

Колонна техники оккупантов

Официально Генштаб ВСУ об уничтожении российской колонны возле Авдеевки не сообщал.

Напомним, что на Марьинском направлении в Донецкой областинеблагоприятная погода помогла бойцам ВСУ выдержать вражеский штурм. Техника оккупантов застряла в грязи, а воины начали разбегаться.

Ранее сообщалось, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил позиции вблизи Авдеевки и Купянска. Он признал, что ситуация там сверхсложная.