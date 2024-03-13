Біля кордону з Україною: білоруських військових почали тренувати інструктори з РФ

За даними підпілля, Кремль не відмовляється від ідеї використання білоруських військових у своїх цілях.

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У Білорусі стартували нові військові навчання, при цьому наставниками для білоруських бійців виступили фахівці з Росії. Про це повідомляє Центр національного опору (ЦНС).

Так, Міністерство оборони Республіки Білорусь оголосило про запуск процесу перевірки бойової готовності військових підрозділів у збройних силах.

У рамках майбутніх навчань передбачено переміщення особового складу в певні райони, включно з прикордонними зонами вздовж кордону з Україною. У цих місцях проведуть тренування з бойової стрільби та маневри військової техніки.

Також тимчасово запроваджено обмеження на рух цивільного транспорту громадськими дорогами та територіями області.

За інформацією від місцевих джерел, на цих навчаннях інструкторами виступають громадяни Російської Федерації. Однак, вони не користуються підтримкою з боку особового складу Збройних Сил Білорусі, передає ЦНС.

У розмові з колегами командир окремої служби активних заходів прикордонного комітету Республіки Білорусь Ігор Крючков висловив своє незадоволення ставленням і поведінкою російських військових інструкторів, зокрема й найманців із "ПВК Вагнер", щодо особового складу спецпідрозділу білоруських прикордонників.

У ЦНС зазначили, що присутність російських інструкторів свідчить про те, що Кремль не відкладає ідею використання білоруських військових у своїх стратегічних цілях.

Вони також зазначили, що в Білорусі з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну практично безперервно тривають військові навчання з метою тиску на українське військово-політичне керівництво.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві оборони РБ повідомили, що у Збройних силах Білорусі розпочали перевірку бойової готовності. Зокрема військові мають приїхати в призначені райони, провести низку навчань і тренувань.

Крім того, як зазначили в оборонному відомстві, заплановано перекидання військової техніки, можливе тимчасове обмеження руху цивільного транспорту.

Нагадаємо, 22 лютого в "Беларуски Гаюн" повідомили, що в Білорусі заплановані великі військові навчання армії РБ і РФ на 2025 рік, однак вони можуть не відбутися через війну в Україні.